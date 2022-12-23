Salzgitter Alman çelik servis merkezine yeşil çelik tedarik edecek

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group’un bağlı kuruluşu Salzgitter Flachstahl GmbH, Friedhelm Loh Group’un bağlı kuruluşu Stahlo çelik servis merkezine 2025 yılının sonundan itibaren SALCOS® - Salzgitter Düşük Karbonlu Çelik Üretimi programı kapsamında üretilen yeşil çeliği tedarik etmek için bir anlaşma imzaladı.
Gelecekte Stahlo Dillenburg, Gera ve Nordhausen’de bulunan tesislerinden müşterilerine yeşil SALCOS® çeliği tedarik edebilecek.
Stahlo hem Friedhelm Loh Group şirketlerine hem de işleme ve otomotiv sektörlerindeki müşterilerine yassı mamul ürünler tedarik ediyor.