Salzgitter Alman çelik servis merkezine yeşil çelik tedarik edecek

Cuma, 23 Aralık 2022 10:59:09 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group’un bağlı kuruluşu Salzgitter Flachstahl GmbH, Friedhelm Loh Group’un bağlı kuruluşu Stahlo çelik servis merkezine 2025 yılının sonundan itibaren SALCOS® - Salzgitter Düşük Karbonlu Çelik Üretimi programı kapsamında üretilen yeşil çeliği tedarik etmek için bir anlaşma imzaladı.

Gelecekte Stahlo Dillenburg, Gera ve Nordhausen’de bulunan tesislerinden müşterilerine yeşil SALCOS® çeliği tedarik edebilecek.

Stahlo hem Friedhelm Loh Group şirketlerine hem de işleme ve otomotiv sektörlerindeki müşterilerine yassı mamul ürünler tedarik ediyor.