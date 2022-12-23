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Salzgitter Alman çelik servis merkezine yeşil çelik tedarik edecek

Cuma, 23 Aralık 2022 10:59:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group’un bağlı kuruluşu Salzgitter Flachstahl GmbH, Friedhelm Loh Group’un bağlı kuruluşu Stahlo çelik servis merkezine 2025 yılının sonundan itibaren SALCOS® - Salzgitter Düşük Karbonlu Çelik Üretimi programı kapsamında üretilen yeşil çeliği tedarik etmek için bir anlaşma imzaladı.

Gelecekte Stahlo Dillenburg, Gera ve Nordhausen’de bulunan tesislerinden müşterilerine yeşil SALCOS® çeliği tedarik edebilecek.

Stahlo hem Friedhelm Loh Group şirketlerine hem de işleme ve otomotiv sektörlerindeki müşterilerine yassı mamul ürünler tedarik ediyor.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Salzgitter 

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