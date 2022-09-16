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Salzgitter 3 No’lu yeni sıcak galvanizleme hattında ilk üretimini yaptı

Cuma, 16 Eylül 2022 14:20:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman çelik üreticisi Salzgitter, 3 No’lu yeni sıcak galvanizleme hattında ilk üretimini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Şirket, son 10 yılın en büyük yatırımlarından biri olarak nitelendirdiği Salzgitter sahasında söz konusu hattın inşasına 2019 yılında başlamış ve hattı geçtiğimiz yılın sonunda devreye almıştı.

Salzgitter, 3 No’lu sıcak galvanizleme hattında tavlama fırını kullanıldığını ve bu sayede yüksek dayanımlı ve ultra yüksek dayanımlı çelik üretilebildiğini ifade etti. Tavlama fırınında yüksek sıcaklığa ulaşılabiliyor ve ardından şerit soğutma yapılıyor. Öte yandan yeni hat mevcut iki sıcak galvanizleme hattına ilave kapasite sağlayacak. Şirket, kullanım alanlarının otomotiv sektöründen ev aletleri ve inşaat sektörlerine kadar değişiklik gösterdiğini belirtiyor.

Saltzgitter CEO’su Ulrich Grethe, “Yüksek dayanımlı ve ultra yüksek dayanımlı kaliteleri galvanizleme imkanına sahip olarak hafif çelik konstrüksiyon pazarının sürdürülebilirlik ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz ve dikey ürün portföyümüzü genişletebiliyoruz,” dedi.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Salzgitter 

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