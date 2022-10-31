Salzgitter 2025’ten itibaren Miele’ye düşük karbonlu çelik tedarik edecek

Pazartesi, 31 Ekim 2022 12:06:40 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group’un bağlı kuruluşu Salzgitter Flachstahl GmbH Alman ev aletleri üreticisi Miele’ye 2025 yılının sonundan itibaren SALCOS® - Salzgitter Düşük Karbonlu Çelik Üretimi programı kapsamında üretilen düşük karbonlu çeliği tedarik etmek için bir anlaşma imzaladı.

Salzgitter Group otomotiv sektörü, soğuk haddeciler ve beyaz eşya üreticileri de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde çok sayıda şirketle benzer ortaklık anlaşmaları imzaladı.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere bu ay Almanya merkezli thyssenkrupp Steel Europe da Miele’ye düşük karbonlu çeliği tedarik etmek için mutabakat anlaşması imzalamıştı. Miele karbon emisyonunu 2030 yılına kadar 2019’a kıyasla %15 azaltmayı planlıyor.