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Salzgitter 2025’e ilişkin satış geliri ve AVFÖK tahminlerini aşağı yönlü revize etti

Çarşamba, 23 Temmuz 2025 15:12:58 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik üreticisi Salzgitter AG, bu yılın ilk yarısına ilişkin ön mali sonuçlarını ve 2025 yılının tamamına yönelik tahminlerini açıkladı.

Söz konusu dönemde şirket, 2024 yılının ilk yarısında kaydedilen 11,5 milyon € vergi öncesi net kâra kıyasla 83,8 milyon € vergi öncesi net zarar bildirirken, dış satışlardan elde ettiği geliri yıllık %9,6 düşüşle 4,7 milyar € seviyesine geriledi. İlk yarıda Salzgitter’in AVFÖK’ü, 2024 yılının ilk altı ayında kaydedilen 233,6 milyon €’a kıyasla 116,8 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Şirket, yılın ikinci yarısında da piyasada gözle görülür toparlanma olmasını beklemediğini ifade etti. Kâr iyileştirme programının hızlanması ve mevcut yeniden yapılandırma önlemleri kapsamında Salzgitter, 2025 yılına ilişkin beklentilerini revize etti. Böylelikle şirket, satış gelirinin 9,5-10 milyar € seviyesindeki bir önceki tahmine kıyasla 9-9,5 milyar € ve AVFÖK’ünün de 350-550 milyon €’ya kıyasla 300-400 milyon € seviyelerinde yer alacağını öngörüyor.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Salzgitter 

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