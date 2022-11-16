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Salzgitter 2022 için AVFÖK beklentisini düşürdü

Çarşamba, 16 Kasım 2022 10:10:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman çelik üreticisi Salzgitter Group bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirket, 2021 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 467,7 milyon € net kâra kıyasla 945,8 milyon € net kâr elde ederken, satış gelirleri yıllık %39,4 artışla 9,76 milyar € seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde Salzgitter’in AVFÖK’ü 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 866,8 milyon €’ya kıyasla 1,39 milyar €’ya çıktı.

Ocak-Eylül döneminde şirketin ham çelik üretimi yıllık %6 düşüşle 4,76 milyon mt oldu.

Öte yandan, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Eylül ayında Lower Saxony eyalet hükümeti ile Alman federal hükümeti SALCOS® - Salzgitter Düşük Karbonlu Çelik Üretimi programının finansman maliyetini paylaşmak için bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, şirketin denetim kurulunun SALCOS® programı için 723 milyon €’luk yatırımı onaylamasının ardından imzalandı.

Salzgitter 2022 yılında 13 milyar € satış geliri ve daha önceki tahminde kaydedilen 1,4-1,6 milyar €’ya kıyasla 1-1,2 milyar € aralığında AVFÖK elde etmeyi bekliyor. Bu beklenti üretimi sürdürmek için sürekli ve sınırsız olarak doğal gaz temini yapılacağı varsayımına dayanıyor.


Etiketler: Ham Çelik Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Salzgitter 

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