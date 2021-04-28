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Salzgitter 2021 yılı için kârlılık beklentisini yükselen çelik fiyatları nedeniyle artırdı

Çarşamba, 28 Nisan 2021 14:21:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, ön verilerine göre 2021 yılının ilk çeyreğinde 117,3 milyon € vergi öncesi kâr açıkladı. Bu değer, şirketin çelik şerit biriminin oldukça iyi bir satış performansı sergilemesi ve Aurubis AG’nin şirketten hisse almak adına 42,5 milyon € değerinde yatırım yapması sayesinde kaydedildi. Söz konusu çeyrekte, şirketin neredeyse tüm birimleri aylık mali sonuçlarını istikrarlı bir şekilde artırdı.

Bu yılın ilk çeyreğinde Salzgitter’in satış geliri ise, geçen yılın ilk çeyreğinde kaydedilen seviyeye kıyasla yatay seyrederek 2,1 milyar € seviyesinde yer aldı.

Salzgitter, 2021 yılı için vergi öncesi kâr beklentisini, yıla iyi bir başlangıç yapması ve haddelenmiş çelik fiyatlarındaki güçlü artışlar nedeniyle 150-200 milyon € aralığından 300-400 milyon € aralığına yükseltti.


Etiketler: çelik üretimi  Almanya  mali sonuçlar  Avrupa Birliği  Salzgitter  |  benzer haberler »


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