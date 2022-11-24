Salzgitter 15 yıllık yeşil elektrik alım anlaşması imzaladı

Perşembe, 24 Kasım 2022 11:14:22 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, elektrik hizmetleri şirketi ENBW ile çelik üretiminde kullanılmak üzere 50 MW’lık yeşil elektrik için uzun vadeli alım anlaşması imzaladığını açıkladı.

Buna göre ENBW, 2025 yılının sonunda devreye alınması planlanan yeni 900 MW’lık He Dreiht deniz üstü rüzgar santralinden çelik üreticisine 15 yıl süreyle yeşil elektrik tedarik edecek.

Bu anlaşma çelik üreticisinin SALCOS® Salzgitter Düşük Karbonlu Çelik Üretimi programını ve şirketin iklim hedeflerini destekliyor.