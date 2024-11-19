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Vale, Cyclone Metals’ın Kanada’daki demir cevheri projesine yatırım yapacak

Salı, 19 Kasım 2024 14:38:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı madenci Cyclone Metals, Kanada’da bulunan Iron Bear demir cevheri projesini geliştirmek amacıyla Brezilyalı demir cevheri madencisi Vale ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

İlk etapta Vale’nin projenin ön fizibilite çalışması, sondajlama faaliyetleri ve çevre çalışmalarını finanse etmek üzere 18 milyon $ tahsis edeceği ifade edildi. İkinci etapta Vale’nin Cyclone Metals ile ortak girişim kuracağı ve bu ortak girişimde başlangıçta %30 hissesi bulunacağı belirtildi. Daha sonrasında ise projede faaliyetlere başlamaya karar verdiğinde veya projedeki toplam yatırımı 120 milyon $’a ulaştığında Vale’nin hissesini %75’e çıkarma opsiyonu olacağı dile getirildi. Ayrıca faaliyetlere başlama kararının ardından Vale’nin kalan %25 hisseyi Cyclone’un hissedarlarının onayına bağlı olarak adil piyasa değerinden satın alabileceği vurgulandı.

Iron Bear projesinin rezervlerinde 16 milyar mt %29,3 tenörlü demir cevheri yer aldığı tahmin ediliyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere bu yılın Eylül ayında Cyclone, söz konusu projede doğrudan indirgenmiş pelet üretimine başladığını açıklamıştı.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Kanada Kuzey Amerika Madencilik Yatırım Üretim Vale 

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