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Vale Kanada’daki demir cevheri projesinin birinci aşaması için ilk yatırımını yaptı

Perşembe, 13 Mart 2025 11:54:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralyalı madenci Cyclone Metals, Brezilyalı demir cevheri madencisi Vale’nin Kanada’da bulunan Iron Bear demir cevheri projesini geliştirmek amacıyla birinci aşama için 6,3 milyon ABD doları yatırım yaptığını açıkladı. İlk etapta Vale projeye toplam 18 milyon $ tahsis edecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yıl şirketler, Iron Bear demir cevheri projesini geliştirmek amacıyla anlaşma imzalamıştı.

Cyclone Metals, projenin ilk aşaması için çeyreklik ödeme alacak. Cyclone Metals’in CEO’su Paul Berend, “Bu yıl Haziran ve Kasım ayları arasında 24.000 metrelik büyük bir sondaj programı planlıyoruz,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Kanada Kuzey Amerika Madencilik Yatırım Vale 

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