Kanadalı Cerrado Gold, Mont Sorcier projesinin üretim hedefini 8 milyon mt’a yükseltti

Kanada merkezli demir cevheri madencisi Cerrado Gold, Quebec’teki Mont Sorcier manyetit demir cevheri projesine ilişkin kapsamlı bir güncelleme yayımlayarak önemli tasarım değişikliklerini ve güçlendirilmiş geliştirme planını yayımladı. Raporda hızla büyüyen DRI piyasasına uygun, %67 tenörlü premium demir cevheri konsantresi kapasitesinin doğrulandığı söylendi.

Şirket projeye dair üretim kapasitesi ve sermaye planları gibi başlıklarda güncelleme yaparken, fizibilite çalışmalarının 2026 yılının ikinci yarısında tamamlanacağını ifade etti.

%67 tenörlü demir cevheri konsantresi teyit edildi

Şirket güncellediği metalurjik testler sonucunda projenin %2,3’ün altında silika ve alümina içeren, yüksek saflıkta %67 tenörlü manyetit demir cevheri konsantresi üretebildiğini teyit etti. Cerrado Gold’un üreteceği demir cevheri federal ve eyalet düzenlemelerine göre kritik mineral niteliği taşıyor ve doğrudan indirgenmiş demir ya da pelet üretiminde kullanılabilecek.

Üretim kapasitesi 5 milyon mt’dan 8 milyon mt’a çıkarıldı

Cerrado Gold güçlenen talebe yanıt olarak projede hedeflenen üretim kapasitesini yıllık 5 milyon mt seviyesinden 8 milyon mt’a çıkardı. Cerrado Gold projenin birinci safhasını 4 milyon mt konsantre kapasitesiyle devreye almayı, yaklaşık üç yıl sonra devreye alınacak ikinci aşamada ise ilave 4 milyon mt kapasite eklemeyi planlıyor.

Şirket, bu aşamalı yaklaşım sayesinde ilk safha için yatırım yükünü azaltmayı ve üretimi doğrudan indirgenmiş demir pazarının ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Sermaye maliyetleri revize edildi

Bununla birlikte birinci aşama için harcanacak sermayenin 2022 değerlendirmesine kıyasla %30-40 oranında artacağı ifade edildi. Şirkete göre bu artış ekipman planlamasında yapılan değişiklikler, 8 milyon mt’luk kapasite için altyapının yeniden ölçeklendirilmesi ve sektör genelindeki enflasyonist baskılardan kaynaklanıyor. Atık depolama alanı, demir yolu bağlantıları, ofisler ve diğer temel tesisler gibi kritik altyapılar ilk aşamada kurulmuş olacağı için projenin ikinci aşamasında harcama miktarının çok daha düşük olması bekleniyor.