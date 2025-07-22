Kanadalı Champion Iron, büyük ölçekli Kami projesi için Japon şirketlerle el sıkıştı

Kanadalı demir cevheri üreticisi Champion Iron Limited, ülkenin doğusunda bulunan Newfoundland ve Labrador eyaletindeki Kami demir cevheri projesini ilerletmek için Japonya merkezli çelik üreticisi Nippon Steel Corporation ve ticaret şirketi Sojitz Corporation’dan 245 milyon CAD tutarında finansman sağladı. Bu stratejik anlaşma, Kanada’nın yüksek saflıkta demir cevheri kaynaklarından birinin geliştirilmesi açısından önemli bir dönüm noktası niteliğinde. Aynı zamanda düşük emisyonlu çelik üretimi için gereken girdi mamullere yönelik küresel talep ile de uyumlu bir adım.

Projeyi ilerletmek için Kami Iron Mine Partnership adı altında yeni bir ortak şirket kuruldu. Champion Iron, ortaklıktaki %51 hisseyle projenin işletmecisi olmaya devam ederken, Nippon Steel %30 ve Sojitz %19 hisseye sahip olacak.

Anlaşmanın ilk aşamasında nihai fizibilite çalışmaları için Japon şirketler projeye 68,6 milyon CAD katkıda bulunacak ve bu ilk aşamanın 2026 yılı sonunda tamamlanması bekleniyor. Olumlu bir ara yatırım kararının ardından inşa öncesi ve geliştirme faaliyetlerini karşılayacak olan ikinci finansman 176,4 milyon CAD tutarında olacak. Sonrasında alınacak nihai yatırım kararının ardından proje inşaatının 48 ay sürmesi bekleniyor.

Kami projesinde %67,5 veya daha yüksek tenörlü 9 milyon ıslak mt doğrudan indirgenmiş kalite demir cevheri üretilmesi planlanıyor. Bu yüksek saflıktaki cevher, özellikle elektrik ark ocağı ve hidrojen bazlı indirgeme teknolojileriyle düşük karbonlu çelik üretimi için ideal.