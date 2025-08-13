Avustralyalı Cyclone Metals Iron Bear maden projesinin taslak çalışmasını tamamladı

Avustralya merkezli madenci Cyclone Metals, Kanada’daki Iron Bear maden projesine yönelik taslak çalışmasını tamamladığını duyurdu. Çalışmada ortaya çıkan verilere göre Iron Bear maden projesi dünyanın en geniş ve yüksek kaliteli demir cevheri rezervine sahip olacak. %29,3 tenörlü 16,66 milyar mt’luk demir cevheri kaynağına sahip olan madenin 18 yıllık ömre sahip olması ve toplam rezervin %9’undan azının kullanılması bekleniyor.

Cyclone Metals, proje kapsamında 16 milyon mt’u yüksek fırın konsantre manyetit ve 9 milyon mt’u doğrudan indirgenmiş (DR) pelet olmak üzere yıllık 25 milyon mt yüksek değerli demir cevheri üretmeyi hedefliyor.

Kanada’nın önde gelen araştırma merkezlerinden Corem tarafından yapılan testler, Iron Bear projesinden çıkarılacak ürünlerin sektör standartlarının üzerinde olduğunu ortaya koydu. Yüksek fırın konsantre manyetitin tenörü %69,8 ile küresel standartların oldukça üzerinde yer alırken, doğrudan indirgenmiş pelet olağanüstü metalurjik performans sergiledi. Peletler 346 kg soğuk kırma mukavemeti, yüksek indirgenebilirlik ve güçlü metalizasyon özellikleri ile öne çıktı.

Maden faaliyetlerine yönelik ön fizibilite çalışması çok yakında başlayacak ve 2026’nın ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.