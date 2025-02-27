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S. Norton Group yeni invertörle öğütme tesisinde enerji tüketimini azaltacak

Perşembe, 27 Şubat 2025 11:19:27 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya merkezli Mitsubishi Electric, İngiltere merkezli hurda toplayıcısı S. Norton Group’un Manchester’da bulunan büyük metal öğütme tesisi için 3.000 hp invertör tedarik ettiğini açıkladı. Söz konusu invertör enerji tüketimini büyük oranda azaltacak.

LINDEMANN Metal Recycling Solutions ve Mitsubishi Electric tarafından geliştirilen ZZ Power Zerdirator, en son teknolojiye sahip. ZZ Power Zerdirator, düşük enerji gereksinimleri ve yüksek üretim kapasitesiyle tanınıyor. Tesis saatte 130 ton geri dönüştürülmüş metal işleyebilecek.

Açıklamaya göre S. Norton Group, Manchester’daki söz konusu metal öğütme tesisine 20 milyon £ yatırım yaptı. Şirket yılda 1,5 milyon mt metal topluyor, işliyor ve ihraç ediyor.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi 

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