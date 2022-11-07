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Ryerson’ın net kârı üçüncü çeyrekte azaldı

Pazartesi, 07 Kasım 2022 09:39:33 (GMT+3)   |   San Diego
       

Ryerson Holding Corporation, 30 Eylül 2022 tarihinde sona eren üçüncü çeyreğe yönelik mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin satış gelirleri bir önceki çeyrekte kaydedilen 1,74 milyar $’a kıyasla çoğunlukla satış fiyatlarının azalmasına bağlı olarak %11,5 düşüşle 1,54 milyar $ oldu. Bir önceki çeyrekle kıyaslandığında, şirketin ortalama satış fiyatları %9,4 ve sevkiyat tonajı %2,3 düşüş gösterdi.

Ayrıca Ryerson’ın net kârı ikinci çeyrekte kaydedilen 196,4 milyon $’a kıyasla $55,1 milyon $’a indi.

Üçüncü çeyrekte, şirketin brüt marjı bir önceki çeyrekte kaydedilen %26,7’ye kıyasla 910 baz puan düşerek %17,6 seviyesinde yer aldı. Söz konusu düşüşte çoğunlukla spot fiyatlarda meydana gelen sert düşüş etkili oldu. Arz sıkıntısı ikinci çeyreğe kıyasla azalırken, stok bulunabilirliği arttı ve teslimat süreleri kısaldı.

Şirket karbon, alüminyum ve nikel fiyatlarının dördüncü çeyrekte de düşmesini ve satış hacminin alımların mevsimsel olarak düşmesi beraberinde Kuzey Amerika, Avrupa ve Çin ekonomilerinde meydana gelen yavaşlamanın etkisiyle azalmasını bekliyor.

Ryerson satış gelirlerinin dördüncü çeyrekte 1,25-1,30 milyar $ seviyesinde yer alacağını, ortalama satış fiyatının %7-11 ve sevkiyat tonajının %8-10 düşeceğini öngörüyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Mali Sonuçlar 

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