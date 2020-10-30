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Ryerson üçüncü çeyrekte net zarar açıkladı

Cuma, 30 Ekim 2020 11:55:01 (GMT+3)   |   San Diego
       

Ryerson Holding Corporation, 30 Eylül 2020 tarihinde sona eren üçüncü çeyreğe dair mali sonuçlarını açıkladı.

Ryerson bu yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyrekte kaydettiği 772 milyon $’a kıyasla %7,7 artışla 832 milyon $ gelir elde ederken, sevkiyatları %5,8 ve ortalama satış fiyatları da %1,7 artış gösterdi. Yine de şirket, söz konusu çeyrekte, geçen yılın aynı çeyreğinde kaydettiği 10,1 milyon $ net kâra kıyasla 39,9 milyon $ net zarar açıkladı.

Dördüncü çeyrek görünümü içinse şirket, “salgın nedeniyle oluşan belirsizliklerin yıl boyunca devam etmesi beklendiği” için, dördüncü çeyreğe dair resmi bir öngörüde bulunmayacağını ifade etti. Buna rağmen şirket, “endüstriyel metal malların fiyatlarını belirleyen etmenlerin iyileşmesi ve birçok son kullanıcı pazarda stok yenilemelerinin yarattığı talep nedeniyle, dördüncü çeyreğin ilk haftalarında günlük gelir, brüt kâr, ortalama satış fiyatı ve hacminin üçüncü çeyreğe kıyasla daha yüksek seyrettiğini” belirtti.


Etiketler: Kuzey Amerika  mali sonuçlar  ABD  |  benzer haberler »


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