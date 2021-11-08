Russel Metals’ın net kârı üçüncü çeyrekte artış gösterdi

Pazartesi, 08 Kasım 2021 11:07:53 (GMT+3) | San Diego

Russel Metals Inc., üçüncü çeyreğe yönelik mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin net kârı bu yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyrekte kaydedilen 118 milyon $’a ve 2020 yılının üçüncü çeyreğinde kaydedilen 18,2 milyon $’a kıyasla 131,6 milyon $’a çıktı. Net satış gelirleri ise, ikinci çeyrekte kaydedilen 1,07 milyar $’a ve 2020 yılının üçüncü çeyreğinde kaydedilen 615 milyon $’a kıyasla 1,1 milyar $ oldu.

Yapılan basın açıklamasında, Russel Metals, her ürün segmentinin faaliyet kârının, söz konusu dönemde, ikinci çeyreğe ve 2020 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla güçlü seyretmeye devam ettiğini bildirdi. Servis merkezlerinin faaliyet kârı ve aktif kârlılık oranı üçüncü çeyrekte, güçlü piyasa koşulları sayesinde kâr marjı fırsatlarının artırılmaya ve şirketin katma değerli girişimlerinden faydalanılmaya devam edilmesi sonucunda şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktı.

Güçlü talep, yüksek çelik fiyatları ve arz zincirindeki düşük stok seviyeleri, çelik dağıtım segmentinin satış geliri ve faaliyet kârının güçlü bir artış göstermesine katkı sağlamaya devam etti. Enerji ürünleri segmentinin faaliyet kârı ise petrol ile doğal gaz fiyatlarındaki toparlanma ve ABD’deki kârlı OCTG borusu satışları sonucunda iyileşme gösterdi.

Şirket, çelik fiyatlarının üçüncü çeyrekte de artmaya devam ettiğini söyledi. Servis merkezlerinin ton başına satış fiyatları, ikinci çeyreğe kıyasla %19 ve 2020 yılının aynı çeyreğine kıyasla %87 arttı. Servis merkezlerinin sevkiyat tonajlarının, yaz aylarında sevkiyatların yavaşlaması ve Quebec inşaat sektörünün tatile girmesi nedeniyle çeyreklik bazda %12 düştüğü ve yıllık %1 arttığı belirtildi. Çelik distribütörlerine gelen talep ve ton başına satış fiyatları, arz zincirindeki düşük stok seviyeleri ve arz sıkıntısı nedeniyle arttı. Russel Metals, enerji ürünleri segmentindeki talebin toparlanmaya devam ettiğini ifade etti.

Russel Metals, dördüncü çeyreğin başında, bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte üreticilerin, üretime yeniden başlaması sonucunda çelik bulunabilirliğinin hafifçe arttığını ve arz zincirindeki stokların yükseldiğini belirtti. Şirket, bu durumun, dördüncü çeyrekte de devam etmesini bekliyor. Talebin, yılın geri kalanında güçlü seyretmeye devam edeceği ve bunun sonucunda, arz talep dengesinin iyileşeceğini dile getiren Russel Metals, ortalama stok maliyetlerinin yükselmesine bağlı olarak dördüncü çeyrekte, kâr marjlarının hafifçe düşmesini beklediğini de ekledi.