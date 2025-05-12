Russel Metals ilk çeyrekte satış gelirini artırdı

ABD merkezli çelik üreticisi Russel Metals 2024’ün ilk çeyreğinde elde ettiği 49,7 milyon $ ve son çeyreğinde kaydettiği 26,9 milyon $ net kâra kıyasla bu yılın ilk çeyreğinde 43 milyon $ değerinde net kâr kaydettiğini açıkladı. Şirketin satış gelirleri ise geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydettiği 1,1 milyar $’a ve önceki çeyrekte kaydedilen 1 milyar $’a kıyasla bahsi geçen çeyrekte 1,2 milyar $ oldu. Şirket bu toparlanmayı satışların döneme bağlı olarak hızlanmasına, yüksek çelik fiyatlarına ve Tampa Bay ile Samuel alımlarının etkisine bağladı.

Şirket yayımladığı açıklamada özellikle de servis merkezi ve çelik distribütörlüğü segmentlerinde güçlenen talebe bağlı olarak toparlanma görüldüğünü, brüt kârın, AVFÖK değerinin ve net kârının artış kaydettiğini bildirdi. Bahsi geçen çeyrekte katma değerli üretim ekipmanlarına ve yenileme çalışmalarına yapılan yatırımlar sayesinde şirketin çeyreklik bazda sermaye yatırımları rekor kırdı.

ABD hükümetinin uygulamaya başladığı vergilere bağlı olarak ilk çeyrekte çelik fiyatları artış gösterdi. Şirketin çelik servis merkezleri şirket tarihindeki en büyük satış tonajlarına ulaştı. Satış fiyatlarında önceki çeyreğe kıyasla %20,9 ve geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %21,4 artış görüldü. Çelik servis merkezlerinin satış tonajı ise çeyreklik bazda %13,9 düşüş, yıllık bazda %28,6 artış kaydetti.

Şirket, geçtiğimiz ay boyunca çelik fiyatları yatay seyretse de vergilerin nasıl şekilleneceğine bağlı olarak çelik fiyatlarının değişmesini bekliyor. Cleveland-Cliffs’e göre son sevkiyatlar vergi beklentilerine bağlı olarak müşterilerin alımlarını hızlandırmasından, döneme bağlı toparlanmadan ve piyasa payındaki artışlardan olumlu etkilendi. ABD imalat sektörünün güç kazanmasıyla şirketin avantajı daha da artabilir.