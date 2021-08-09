Russel Metals ikinci çeyrekte net satış gelirlerini neredeyse ikiye katladı

Pazartesi, 09 Ağustos 2021 11:31:05 (GMT+3) | San Diego

Russel Metals Inc., 30 Haziran 2021 tarihinde sona ikinci çeyreğe yönelik mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin net satış gelirleri bu yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyrekte kaydedilen 885 milyon $’a ve 2020 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 588 milyon $’a kıyasla 1,07 milyar $’a çıktı. Net kârı ise, ilk çeyrekte kaydedilen 81 milyon $’a ve 2020 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 5 milyon $’a kıyasla 118 milyon $ oldu.

Yapılan basın açıklamasında, Russel Metals, her ürün segmentinin faaliyet kârının söz konusu dönemde, ilk çeyreğe ve 2020 yılının ikinci çeyreğine kıyasla önemli bir artış gösterdiğini bildirdi. Servis merkezlerinin faaliyet kârı ve aktif kârlılık oranı ikinci çeyrekte, güçlü piyasa koşulları sayesinde kâr marjı fırsatlarının artırılmaya devam etmesi sonucunda şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktı. Çelik dağıtım segmentinin satış gelirlerinde ve faaliyet kârında, talebin iyileşmesi, yüksek çelik fiyatları ve arz zincirindeki düşük stok seviyeleriyle birlikte güçlü bir artış gözlendi. Enerji ürünleri segmentinin faaliyet kârı ise Kanada’da normalde mevsime bağlı olarak yavaşlayan ikinci çeyrekte, petrol ile doğal gaz fiyatlarındaki toparlanma ve petrol piyasasındaki hafif yavaşlama sonucunda iyileşme gösterdi.

Şirket, çelik fiyatlarının ikinci çeyrekte artmaya devam ettiğini söyledi. Servis merkezlerinin ton başına satış fiyatları, ilk çeyreğe kıyasla %19 ve 2020 yılının ikinci çeyreğine kıyasla %53 arttı. Servis merkezlerinin sevkiyat tonajlarının çeyreklik bazda %3 ve yıllık %25 yükseldiği belirtildi. Bu yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen satış hacmi, artan talebe bağlı olarak pandemi öncesi seviyenin üzerinde yer aldı. Çelik dağıtımcılarının talebi ve ton başına satış fiyatları, arz zincirindeki düşük stok seviyeleri ile arz sıkıntısı nedeniyle arttı. Russel Metals, enerji ürünleri segmentindeki talebin yavaş da olsa toparlanmaya devam ettiğini ifade etti.

Russel Metals, talebin, güçlü bekleyen siparişler ile arz zincirindeki sınırlı stok sonucunda güçlü kalmaya devam ettiğini ve teslimat sürelerindeki gecikmenin kısa vadede süreceğini belirtti. Çelik fiyatlarındaki olumlu ivmenin üçüncü çeyrekte de devam edeceği ancak brüt kâr marjlarının, stok maliyetlerindeki artış nedeniyle düşeceği söylendi. Bununla birlikte, servis merkezleri ve çelik dağıtımcıları için çalışma günlerindeki düşüş nedeniyle Temmuz ve Ağustos aylarında mevsimsel yavaşlama yaşanacağı ifade edildi. Enerji ürünleri, artan enerji talebi doğrultusunda toparlanmaya devam edecek.