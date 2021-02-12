Russel Metals dördüncü çeyrekte net zarar, yılın tamamında gelirinde düşüş kaydetti

Cuma, 12 Şubat 2021 12:15:15 (GMT+3) | San Diego

Russel Metals Inc. 2020 yılının son çeyreği ve tamamına yönelik mali sonuçlarını açıkladı. 2020 yılının tamamında şirketin net kârı 2019’da kaydedilen 77 milyon $’a kıyasla 25 milyon $ olurken, toplam geliri ise önceki yıl kaydedilen 3,7 milyar $’a kıyasla 2,7 milyar $ seviyesinde yer aldı.

2020 yılının son çeyreğinde ise şirket, 2019 yılının son çeyreğinde kaydettiği 7 milyon $ net zarar ve 2020 yılının üçüncü çeyreğindeki 18 milyon $ net kâra kıyasla 9 milyon $ net zarar kaydetti. 2020 yılının son çeyreğinde şirketin toplam geliri, önceki yılın son çeyreğindeki 837 milyon $ ve 2020 yılının üçüncü çeyreğindeki 615 milyon $’a kıyasla 671 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Şirket, söz konusu çeyrekte elde edilen gelirlerin, çelik fiyatlarının birçok kez artırılmasından ve servis merkezleri ile çelik dağıtım segmentlerinde dönemsel olarak görülen güçlü talepten faydalandığını belirtti.

Russel Metals CEO’su John G. Reid, “Servis merkezlerimiz ile dağıtım faaliyetlerimiz artış gösteren bir taleple karşılaştı ve geçen yılın son çeyreğinde fiyatların birçok kez artırılması, 2021’e girerken destek sağladı. Petrol fiyatları ve sondaj kuleleri geçen yılın son çeyreğinde normal bir seviyede iyileşmeye devam etti. Son zamanlarda çelik fiyatlarında gözlenen artışlar enerji borusu fiyatlarına da yansıdı. Geçen yılın son çeyreğinde, doğal gaz ve petrol borusu ile hat borusu faaliyetlerimizden elde edilen sermayeyi yeniden düzenleme stratejimize devam ettik ve 2021, bu stratejimizi ilerletmek için bize daha fazla fırsat sunuyor,” şeklinde konuştu.