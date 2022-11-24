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Rus Severstal yaptırımlara bağlı artan lojistik maliyetlerden olumsuz etkilendi

Perşembe, 24 Kasım 2022 16:37:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya’nın üç büyük yassı mamul üreticisinden biri olan Severstal’ın ihracat satışlarında lojistik maliyetleri sertçe yükseldi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Severstal, başlıca satış rotası AB’nin yaptırım listesine dahil ettiği ilk üreticilerden biri olmuştu. Bu nedenle üretici alternatif satış rotaları bulmak ve yalnızca ödemelerini değil lojistik rotalarını da yeniden yapılandırmak zorunda kalmıştı.

Severstal Genel Müdürü tarafından yapılan açıklamada, “[Düşük üretim maliyetlerine bağlı olarak] ürünümüz rekabetçi olsa da Avrupa’ya satış yapamamamız ve satışlarımızı Güneydoğu Asya ülkeleri ile yakın piyasalara kaydırmak zorunda kalmamız sebebiyle lojistik maliyetlerimiz nihai mamul fiyatlarının %20-40’ına denk geliyor,” dedi.

Üretici Asya ve MENA’ya sıcak rulo sac satışı yapıyor ve sevkiyatlarını çoğunlukla St. Petersburg’dan gerçekleştiriyor. Piyasa kaynakları, başlıca alıcılardan biri olan Türkiye’ye verilen navlunun yaklaşık 80$/mt ve Asya’ya teslimatların en düşük 120$/mt olduğunu tahmin ediyor. Savaş başladıktan birkaç ay sonra Severstal Rusya’nın Uzak Doğu limanlarından sevkiyat yapmaya başlamıştı. Ancak ülke içi nakliye fiyatlarının yükselmesi nedeniyle Uzak Doğu limanlarından sevkiyatlar artık maliyetli bulunuyor. Bir kaynak SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Oranlar şirkete göre değişiyor ancak [bir kargoyu Uzak Doğu limanlarına taşımak] 100$/mt’dan fazlaya mal oluyor. Asya’ya verilen navlun da eklendiğinde fabrika çıkışı fiyatlar üretim maliyetlerinin altında kalıyor,” ifadelerini kullandı. Dolayısıyla Severstal, Baltık’tan yapılan sevkiyatlara yönelik navlunun Şubat ayından bu yana iki katına çıkmış olmasına rağmen en yakın limandan sevkiyat yapmayı ekonomik anlamda daha makul buluyor.


Etiketler: Rusya BDT Çelik Üretimi Severstal 

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