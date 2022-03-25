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Rus Severstal faiz ödemeleri bloke edildiği için temerrüde düşebilir

Cuma, 25 Mart 2022 15:01:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya’nın başlıca yassı mamul üreticisi Severstal’a yabancı para cinsinden borç faizini ödemesi için tanınan vaktin dolduğu öğrenildi.

Piyasa kaynakları şirketin 23 Mart tarihinde sona eren beş günlük dönemde 12,6 milyon $ değerindeki kuponlu tahvilini ödeyemediğini belirtti. Bu duruma Citigroup Inc.’in Severstal’ın ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’nden onay almadan işlem yapamayacağını belirterek ödemeyi bloke etmesinin neden olduğu belirtiliyor. Şirketin ana hissedarı AB ve İngiltere tarafından yaptırım listesine dahil edilmiş olsa da ABD benzer bir karar almamıştı.

Severstal CEO’su Aleksandr Şevelev konuya ilişkin, “Alışılmadık bir durum yaşıyoruz. Ortaklarımızla görüşmelerimizi sürdürüyoruz ve tahvil sahiplerinin tahvil ihracı şartlarına uygun olarak ödeme alabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Haksız kararın bir an önce çözüme kavuşmasını ve tahvil sahiplerinin haklarına saygı gösterilmesini bekliyoruz,” açıklamasını yaptı.

Krizin çözülememesi halinde Severstal’ın alacaklılarının temerrüde düşme ihtimali bulunuyor. Severstal yanında bir diğer Rus üretici Evraz da benzer bir sorunla karşılaşmış ancak 22 Mart tarihinde ödeme işlemini tamamlayabilmişti. NLMK ise avro tahvilini ödeyebildiyse de Euroclear ve Clearstrem’in Rus depoziterle işlem gerçekleştirmemesi nedeniyle Rus tahvil sahipleri ödemelerini alamadı.


Etiketler: BDT  Severstal 

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