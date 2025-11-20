Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %0,6 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Eylül ayında aylık %31,1 ve yıllık %14 artışla 242.963 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %38,4 ve 2024 yılının Eylül ayına kıyasla %16,1 artışla 208,37 milyon $ oldu.
2025 yılının ilk dokuz ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %0,6 artışla 1,55 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %6,6 düşüşle 1,34 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %6,8 düşüşle 286.372 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı yıllık %2,6 düşüşle 139.512 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve %2,7 artışla 108.346 mt ithalat yapan Irak takip etti.
Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Eylül 2025
|Ocak-Eylül 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Eylül 2025
|Eylül 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Romanya
|286.372
|307.118
|-6,8
|74.373
|65.980
|12,7
|İngiltere
|139.512
|143.292
|-2,6
|25.801
|28.564
|-9,7
|Irak
|108.346
|105.450
|2,7
|5.265
|19.147
|-72,5
|İtalya
|95.163
|28.071
|239
|22.695
|6.211
|265,4
|Almanya
|86.034
|65.865
|30,6
|11.296
|10.375
|8,9
|Fas
|79.522
|53.653
|48,2
|5.625
|6.381
|-11,9
|Gürcistan
|69.900
|64.176
|8,9
|7.421
|7.941
|-6,6
|Belçika
|67.947
|68.478
|-0,8
|7.715
|8.765
|-12
|Kanada
|40.035
|37.691
|6,2
|1.743
|1.720
|1,4
|Litvanya
|35.496
|25.477
|39,3
|6.549
|9.439
|-30,6
Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Eylül 2025