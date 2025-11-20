 |  Giriş 
Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %0,6 yükseldi

Perşembe, 20 Kasım 2025 14:24:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Eylül ayında aylık %31,1 ve yıllık %14 artışla 242.963 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %38,4 ve 2024 yılının Eylül ayına kıyasla %16,1 artışla 208,37 milyon $ oldu.

2025 yılının ilk dokuz ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %0,6 artışla 1,55 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %6,6 düşüşle 1,34 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %6,8 düşüşle 286.372 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı yıllık %2,6 düşüşle 139.512 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve %2,7 artışla 108.346 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Eylül 2025 Ocak-Eylül 2024 Yıllık değişim
(%)		 Eylül 2025 Eylül 2024

Yıllık değişim

 (%)
Romanya 286.372  307.118  -6,8 74.373  65.980  12,7
İngiltere 139.512  143.292  -2,6 25.801  28.564  -9,7
Irak 108.346  105.450  2,7 5.265  19.147  -72,5
İtalya 95.163  28.071  239 22.695  6.211  265,4
Almanya 86.034  65.865  30,6 11.296  10.375  8,9
Fas 79.522  53.653  48,2 5.625  6.381  -11,9
Gürcistan 69.900  64.176  8,9 7.421  7.941  -6,6
Belçika 67.947  68.478  -0,8 7.715  8.765  -12
Kanada 40.035  37.691  6,2 1.743  1.720  1,4
Litvanya 35.496  25.477  39,3 6.549  9.439  -30,6

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Eylül 2025


