Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %0,6 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Eylül ayında aylık %31,1 ve yıllık %14 artışla 242.963 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %38,4 ve 2024 yılının Eylül ayına kıyasla %16,1 artışla 208,37 milyon $ oldu.

2025 yılının ilk dokuz ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %0,6 artışla 1,55 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %6,6 düşüşle 1,34 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %6,8 düşüşle 286.372 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı yıllık %2,6 düşüşle 139.512 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve %2,7 artışla 108.346 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2025 Ocak-Eylül 2024 Yıllık değişim

(%) Eylül 2025 Eylül 2024 Yıllık değişim (%) Romanya 286.372 307.118 -6,8 74.373 65.980 12,7 İngiltere 139.512 143.292 -2,6 25.801 28.564 -9,7 Irak 108.346 105.450 2,7 5.265 19.147 -72,5 İtalya 95.163 28.071 239 22.695 6.211 265,4 Almanya 86.034 65.865 30,6 11.296 10.375 8,9 Fas 79.522 53.653 48,2 5.625 6.381 -11,9 Gürcistan 69.900 64.176 8,9 7.421 7.941 -6,6 Belçika 67.947 68.478 -0,8 7.715 8.765 -12 Kanada 40.035 37.691 6,2 1.743 1.720 1,4 Litvanya 35.496 25.477 39,3 6.549 9.439 -30,6

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Eylül 2025