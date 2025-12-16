Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %1 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Ekim ayında aylık %44,6 ve yıllık %14,4 düşüşle 132.294 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %39,2 ve 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %10,4 düşüşle 124,21 milyon $ oldu.
2025 yılının ilk on ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %1 düşüşle 1,68 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %7,2 düşüşle 1,46 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %7 düşüşle 289.356 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı yıllık %3,5 düşüşle 146.951 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve %13,1 düşüşle 114.327 mt ithalat yapan Irak takip etti.
Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Ekim 2025
|Ocak-Ekim 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Ekim 2025
|Ekim 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Romanya
|289.356
|310.996
|-7
|3.484
|3.877
|-10,1
|İngiltere
|146.951
|152.228
|-3,5
|7.856
|8.937
|-12,1
|Irak
|114.327
|131.525
|-13,1
|5.981
|26.075
|-77,1
|İtalya
|107.157
|30.010
|257,1
|14.094
|1.938
|627,1
|Almanya
|91.787
|74.989
|22,4
|5.899
|9.123
|-35,3
|Fas
|84.747
|66.802
|26,9
|5.227
|13.149
|-60,2
|Gürcistan
|78.302
|73.434
|6,6
|8.402
|9.258
|-9,2
|Belçika
|71.977
|73.586
|-2,2
|4.029
|5.107
|-21,1
|ABD
|40.885
|119.862
|-65,9
|12.168
|4.503
|170,2
|Kanada
|40.631
|42.999
|-5,5
|596
|5.308
|-88,8
Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Ekim 2025