Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %1 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Ekim ayında aylık %44,6 ve yıllık %14,4 düşüşle 132.294 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %39,2 ve 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %10,4 düşüşle 124,21 milyon $ oldu.

2025 yılının ilk on ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %1 düşüşle 1,68 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %7,2 düşüşle 1,46 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %7 düşüşle 289.356 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı yıllık %3,5 düşüşle 146.951 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve %13,1 düşüşle 114.327 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2025 Ocak-Ekim 2024 Yıllık değişim

(%) Ekim 2025 Ekim 2024 Yıllık değişim (%) Romanya 289.356 310.996 -7 3.484 3.877 -10,1 İngiltere 146.951 152.228 -3,5 7.856 8.937 -12,1 Irak 114.327 131.525 -13,1 5.981 26.075 -77,1 İtalya 107.157 30.010 257,1 14.094 1.938 627,1 Almanya 91.787 74.989 22,4 5.899 9.123 -35,3 Fas 84.747 66.802 26,9 5.227 13.149 -60,2 Gürcistan 78.302 73.434 6,6 8.402 9.258 -9,2 Belçika 71.977 73.586 -2,2 4.029 5.107 -21,1 ABD 40.885 119.862 -65,9 12.168 4.503 170,2 Kanada 40.631 42.999 -5,5 596 5.308 -88,8

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Ekim 2025