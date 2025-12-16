 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin...

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %1 geriledi

Salı, 16 Aralık 2025 10:09:07 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Ekim ayında aylık %44,6 ve yıllık %14,4 düşüşle 132.294 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %39,2 ve 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %10,4 düşüşle 124,21 milyon $ oldu.

2025 yılının ilk on ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %1 düşüşle 1,68 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %7,2 düşüşle 1,46 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %7 düşüşle 289.356 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı yıllık %3,5 düşüşle 146.951 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve %13,1 düşüşle 114.327 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Ekim 2025 Ocak-Ekim 2024 Yıllık değişim
(%)		 Ekim 2025 Ekim 2024

Yıllık değişim

 (%)
Romanya 289.356 310.996 -7 3.484 3.877 -10,1
İngiltere 146.951 152.228 -3,5 7.856 8.937 -12,1
Irak 114.327 131.525 -13,1 5.981 26.075 -77,1
İtalya 107.157 30.010 257,1 14.094 1.938 627,1
Almanya 91.787 74.989 22,4 5.899 9.123 -35,3
Fas 84.747 66.802 26,9 5.227 13.149 -60,2
Gürcistan 78.302 73.434 6,6 8.402 9.258 -9,2
Belçika 71.977 73.586 -2,2 4.029 5.107 -21,1
ABD 40.885 119.862 -65,9 12.168 4.503 170,2
Kanada 40.631 42.999 -5,5 596 5.308 -88,8

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Ekim 2025


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Interpipe, ArcelorMittal’in Romanya’daki boru tesisini satın alarak AB’deki varlığını genişletiyor

15 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ithalatı 2025’in Ağustos ayında %10 azaldı

15 Ara | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları değişmedi ya da biraz gevşedi

11 Ara | Boru

Çin'de iç ve dış piyasalara verilen çelik boru teklifleri bölgesel üretim duruşları sayesinde yatay

10 Ara | Boru

EUROFER: AB’de boru üretimi 2025’in ikinci çeyreğinde %0,2 geriledi, talebe yönelik beklentiler olumsuz

08 Ara | Çelik Haberler

East Pipes Suudi Arabistan'da 130 milyon $’lık sözleşme imzaladı

08 Ara | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları hammadde fiyatlarının desteğiyle yukarı eğilimli yatay

05 Ara | Boru

Fransa’nın çelik ithalat değeri 2025’in Ocak-Eylül döneminde %10,7 düştü

05 Ara | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri 2025’in Ocak-Eylül döneminde %3,5 geriledi

05 Ara | Çelik Haberler

Ukraynalı Interpipe Almanya’daki yeni köprü projesi için yapısal boru tedarik etti

05 Ara | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları
Dış Çap:  21 - 219 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 3 mm
NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör
Tesisat Boruları
Dış Çap:  21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı:  2,6 - 5 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör
Sanayi Boruları
Dış Çap:  21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı:  0,7 - 12 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis