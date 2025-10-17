 |  Giriş 
Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %1,4 azaldı

Cuma, 17 Ekim 2025 10:30:58 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Ağustos ayında aylık %24,8 ve yıllık %14,4 artışla 186.161 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %5,9 ve 2024 yılının Ağustos ayına kıyasla %6,9 artışla 152,32 milyon $ oldu.

2025 yılının ilk sekiz ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %1,4 düşüşle 1,31 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %9,7 düşüşle 1,14 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %12,1 düşüşle 212.035 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı yıllık %0,9 düşüşle 113.668 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve %19,4 artışla 103.081 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Ağustos 2025 Ocak-Ağustos 2024 Yıllık değişim
(%)		 Ağustos 2025 Ağustos 2024

Yıllık değişim

 (%)
Romanya 212.035  241.138  -12,1  15.351  6.241  146
İngiltere 113.668  114.727  -0,9  15.328  16.955  -9,6 
Irak 103.081  86.302  19,4  6.222  14.644  -57,5 
İtalya 74.483  55.490  34,2  11.343  4.742  139,2 
Almanya 73.897  47.271  56,3  7.894  6.068  30,1 
Fas 72.263  21.861  230,6  13.789  5.672  143,1 
Gürcistan 62.479  56.235  11,1  7.806  8.594  -9,2 
Belçika 60.233  59.713  0,9  15.844  8.875  78,5 
Kanada 38.291  35.972  6,4  3.353  4.001  -16,2 
Litvanya 32.150  19.407  65,7  8.286  4.808  72,3 

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Ağustos 2025

