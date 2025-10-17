Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %1,4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Ağustos ayında aylık %24,8 ve yıllık %14,4 artışla 186.161 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %5,9 ve 2024 yılının Ağustos ayına kıyasla %6,9 artışla 152,32 milyon $ oldu.
2025 yılının ilk sekiz ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %1,4 düşüşle 1,31 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %9,7 düşüşle 1,14 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %12,1 düşüşle 212.035 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı yıllık %0,9 düşüşle 113.668 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve %19,4 artışla 103.081 mt ithalat yapan Irak takip etti.
Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Ağustos 2025
|Ocak-Ağustos 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Ağustos 2025
|Ağustos 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Romanya
|212.035
|241.138
|-12,1
|15.351
|6.241
|146
|İngiltere
|113.668
|114.727
|-0,9
|15.328
|16.955
|-9,6
|Irak
|103.081
|86.302
|19,4
|6.222
|14.644
|-57,5
|İtalya
|74.483
|55.490
|34,2
|11.343
|4.742
|139,2
|Almanya
|73.897
|47.271
|56,3
|7.894
|6.068
|30,1
|Fas
|72.263
|21.861
|230,6
|13.789
|5.672
|143,1
|Gürcistan
|62.479
|56.235
|11,1
|7.806
|8.594
|-9,2
|Belçika
|60.233
|59.713
|0,9
|15.844
|8.875
|78,5
|Kanada
|38.291
|35.972
|6,4
|3.353
|4.001
|-16,2
|Litvanya
|32.150
|19.407
|65,7
|8.286
|4.808
|72,3
Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Ağustos 2025