Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %1,4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Ağustos ayında aylık %24,8 ve yıllık %14,4 artışla 186.161 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %5,9 ve 2024 yılının Ağustos ayına kıyasla %6,9 artışla 152,32 milyon $ oldu.

2025 yılının ilk sekiz ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %1,4 düşüşle 1,31 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %9,7 düşüşle 1,14 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %12,1 düşüşle 212.035 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı yıllık %0,9 düşüşle 113.668 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve %19,4 artışla 103.081 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ağustos 2025 Ocak-Ağustos 2024 Yıllık değişim

(%) Ağustos 2025 Ağustos 2024 Yıllık değişim (%) Romanya 212.035 241.138 -12,1 15.351 6.241 146 İngiltere 113.668 114.727 -0,9 15.328 16.955 -9,6 Irak 103.081 86.302 19,4 6.222 14.644 -57,5 İtalya 74.483 55.490 34,2 11.343 4.742 139,2 Almanya 73.897 47.271 56,3 7.894 6.068 30,1 Fas 72.263 21.861 230,6 13.789 5.672 143,1 Gürcistan 62.479 56.235 11,1 7.806 8.594 -9,2 Belçika 60.233 59.713 0,9 15.844 8.875 78,5 Kanada 38.291 35.972 6,4 3.353 4.001 -16,2 Litvanya 32.150 19.407 65,7 8.286 4.808 72,3

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Ağustos 2025