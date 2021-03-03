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Rio Tinto’nun başkanı Juukan mağaralarının tahribatı nedeniyle istifa edecek

Çarşamba, 03 Mart 2021 12:46:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto, şirketin Başkanı Simon Thompson’ın Juukan Gorge mağaralarının tahribatından sorumlu olduğunu kabul ederek istifa edeceğini açıkladı.

Simon Thompson, 2022 yılında yeniden aday olmayacak. Rio Tinto plc’nin Kıdemli Bağımsız Yöneticisi Sam Laidlaw ve Rio Tinto Limited’in Kıdemli Bağımsız Yöneticisi Simon McKeon, yeni başkan arayışına ortaklaşa liderlik edecek.

Simon Thompson, “Corona virüsü salgını karşısındaki tepkimiz ve iklim değişikliği stratejimizdeki önemli ilerlemeler dahil olmak üzere Rio Tinto’nun 2020 yılında elde ettiği başarılardan gurur duyuyorum. Bu başarılar, Avustralya’daki Juukan Gorge mağaralarının tahrip edilmesiyle gölgelendi ve başkan olarak, bu trajik olaya yol açan başarısızlıklardan sorumluyum,” dedi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Jakob Stausholm’un 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren şirketin yeni CEO’su olacağını açıklamıştı. 


Etiketler: Rio Tinto  Okyanusya  Avustralya  |  benzer haberler »


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