Tropikal siklon sebebiyle Pilbara’daki demir cevheri limanları kapatıldı

Batı Avustralya’daki Pilbara limanları yönetimi, Tropikal Siklon Narelle’in demir cevheri sevkiyatları için risk teşkil etmesi sebebiyle bölgedeki önemli ihracat terminallerinin kapatıldığını duyurdu.

Fırtına ve kasırga şiddetindeki rüzgârlar dahil olmak üzere olumsuz hava koşullarının etkisini artırmasıyla birlikte Ashburton ve Dampier limanlarının 26 Mart’ta operasyonlarını durdurduğu bildirildi.

Büyük madencilerin sevkiyatları etkilenebilir

3. kategori fırtına olarak sınıflandırılan söz konusu siklonun 4. kategoriye dönüşebileceği ve rüzgâr hızının saatte 275 kilometreye kadar ulaşabileceği ifade edildi. Bu nedenle güvenlik önlemleri kapsamında liman operasyonlarının askıya alındığı paylaşıldı.

Kapanışların, söz konusu limanlar üzerinden ihracat faaliyetlerini yürüten Rio Tinto ve Mineral Resources gibi önde gelen madencilik şirketlerinin sevkiyatlarını aksatmasının beklendiği dile getirildi.

Öte yandan dünyanın en büyük demir cevheri ihracat limanı olan Hedland’in şu an için faaliyetlerine devam ettiği aktarıldı.

Yeniden açılış tarihi belirsiz

Yetkililer, kapatılan limanların yeniden faaliyete geçeceği tarihe ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Bu yılın Şubat ayında Dampier limanından yapılan demir cevheri sevkiyatları aylık %10,2 düşüşle ve yıllık %30,7 artışla 10,76 milyon mt seviyesinde kaydedildi.