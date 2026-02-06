 |  Giriş 
Rio Tinto hissedarları için yeterli değer yaratmayacağı endişesi sebebiyle Glencore ile birleşme görüşmelerini sonlandırdı

Cuma, 06 Şubat 2026 13:55:30 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralyalı madencilik şirketi Rio Tinto, faaliyetlerinin bir kısmını ya da tamamını kapsayabilecek olası bir birleşmeye ilişkin İsviçre merkezli madenci Glencore ile yürüttüğü görüşmeleri sonlandırdığını duyurdu. Şirket, hissedarları için yeterli değer yaratacak bir anlaşmaya varılamadığını belirtti.

Rio Tinto, potansiyel birleşme sürecini sermaye tahsisi ilkeleri doğrultusunda değerlendirdiğini ve bunun sonucunda görüşmeleri sonlandırma kararı aldığını ifade etti. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere bu yılın Ocak ayında açıklanan plan kapsamında iki şirketin birimlerinin tamamının veya bir kısmının birleştirilmesi ihtimali gündeme gelmişti.

Glencore yapılan teklifi reddetti

Glencore ise Rio Tinto tarafından önerilen birleşme şartlarını reddettiğini ve yeni oluşturulacak yapıya yönelik katkısının yeterince yüksek olmayacağını savundu.

Yapılan teklif kapsamında hem başkanlık hem de icra kurulu başkanlığı görevlerinin Rio Tinto’ya geçeceğini ve belirlenen hissedarlık oranlarının Glencore’un gerçek değerini yansıtmadığını dile getirdi.

Bununla birlikte Glencore, mevcut enerji talebini karşılamanın yanı sıra enerji dönüşümüne yönelik emtia talebindeki artışı karşılayabilecek güçlü bir konumda olduğunu vurguladı. Görüşmelerin sona ermesinin ardından 2026 yılı önceliklerine, operasyonel hedeflerine ve organik büyüme projelerine odaklanmayı sürdüreceğini ekledi.


