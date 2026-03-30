 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Siklon...

Siklon hasarı Pilbara limanlarında kargo operasyonlarını sınırlandırdı, Rio Tinto faaliyetlere yeniden başladı

Pazartesi, 30 Mart 2026 13:46:03 (GMT+3)   |   İstanbul

Batı Avustralya’daki Pilbara limanları yönetimi, 4. kategori fırtınaya dönüşen Tropikal Siklon Narelle sonrasında Dampier limanında yapılan ilk incelemelerde altyapıda ciddi hasar tespit edildiğini duyurdu.

Söz konusu limanın 28 Mart’ta yeniden açılmış olmasına rağmen kargo sahasındaki hasar nedeniyle kargo operasyonlarının geçici olarak askıya alındığı ve mevcut aşamada limana erişimin sadece zorunlu personelle sınırlı tutulduğu ifade edildi.

Kargo tesisleri devre dışı kaldı

Yapılan incelemelerde Dampier limanındaki kargo iskelesi ve iskeleye bağlı yüzer platformda ciddi hasar oluştuğu ve bu tesislerin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Bununla birlikte güverte yapıları, dalgakıranlar ve ro-ro rampasında da şiddetli rüzgâr, dalgalar ve fırtına nedeniyle hasar meydana geldiği dile getirildi.

Liman yönetimi, operasyonların güvenle yeniden başlayabileceği tarihi belirleyebilmek amacıyla su altındaki incelemeler ve değerlendirmelerin sürdüğünü bildirdi.

Ashburton limanı kapalı kalmaya devam ediyor

Öte yandan Ashburton limanının halen kapalı tutulduğu ve hava şartlarının iyileşmesinin ardından detaylı incelemelerin yapılmasının planlandığı aktarıldı.

Yetkililer, hasarın kapsamının belirlenmesi ve kurtarma planının oluşturulması için çalışmaların sürdüğünü ancak zorlu deniz koşullarının inceleme ekiplerinin erişimini sınırlandırdığını söyledi.

Rio Tinto operasyonlara yeniden başladı

Avustralyalı madenci Rio Tinto, siklonun ardından demir cevheri liman operasyonlarına yeniden başladığını duyurdu. 28 Mart itibarıyla East Intercourse Island, Parker Point ve Cape Lambert B terminallerinde gemi yükleme faaliyetlerinin yeniden başladığını belirten şirket, Cape Lambert A tesisinde onarım çalışmalarının devam ettiğini ve bu tesiste operasyonların önümüzdeki günlerde yeniden başlamasını beklediğini paylaştı.

Rio Tinto, Tropikal Siklon Narelle ve Şubat ayında etkili olan Tropikal Siklon Mitchell nedeniyle demir cevheri sevkiyatlarının yaklaşık 8 milyon mt azaldığını ve kısa vadede bu kaybın yaklaşık yarısının telafi edilmesine yönelik önlemler hazırladığını aktardı. Yaşanan aksamalara rağmen Rio Tinto, 2026 yılı Pilbara demir cevheri sevkiyat hedefini 323-338 milyon mt aralığında tuttuğunu söyledi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Ticaret Rio Tinto 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis