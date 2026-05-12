Rio Tinto Pilbara’daki operasyonlarını karbonsuzlaştırmak için 30 yıllık yenilenebilir enerji anlaşması imzaladı

Avustralyalı madenci Rio Tinto, Yindjibarndi Energy Corporation’ın Batı Avustralya’nın Pilbara bölgesinde yer alan Jinbi güneş enerjisi projesi için finansal kapanışı tamamladığını duyurdu. Taraflar ayrıca projenin inşaat aşamasına geçmesini sağlayacak enerji alım anlaşması imzaladıklarını da bildirdi.

Jinbi güneş enerjisi projesinin, Yindjibarndi Ngurra bölgesinde geliştirilen önemli yenilenebilir enerji projelerinden biri olarak öne çıktığı belirtildi. Finansal kapanış süreciyle birlikte inşaat için gerekli tüm finansman anlaşmaları, sözleşmeler, izinler ve düzenleyici onayların tamamlandığı aktarıldı.

Rio Tinto ilk faz üretiminin tamamını satın alacak

Uzun vadeli anlaşma kapsamında Rio Tinto’nun, projenin ilk fazında üretilecek elektriğin tamamını satın alacağı dile getirildi. Yenilenebilir enerjinin, şirketin Pilbara’daki demir cevheri operasyonlarında yürüttüğü karbonsuzlaşma çalışmalarını desteklemek amacıyla kullanılacağına dikkat çekildi.

İlk aşamada 75 MWac güneş enerjisi kapasitesi kurulacak

Jinbi projesinin ilk etabında 75 MWac kapasiteli güneş enerjisi tesisinin kurulacağı ve ilerleyen dönemde kapasitenin 150 MWac seviyesine çıkarılma potansiyeli olduğu ifade edildi. Gelecekte gerekli onayların alınması halinde batarya depolama sistemlerinin eklenebileceği de paylaşıldı.

Anlaşmayla birlikte Batı Avustralya’daki uzun vadeli emisyon azaltım stratejisi kapsamında Rio Tinto’ya 30 yıl boyunca yenilenebilir elektrik tedariki sağlanacağı kaydedildi.