Rio Tinto yeni CEO atadı

Cuma, 18 Aralık 2020 12:07:00 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto, Jakob Stausholm’un 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren şirketin yeni CEO’su olacağını açıkladı.

Şirkete göre, Rio Tinto’ya 2018 yılında yönetici ve finans müdürü olarak katıldığından bu yana Jakob Stausholm, sermaye dağıtım disiplinini sürdürerek ve bilançoyu güçlendirirken önemli hisse getirileri sağlayarak grubun güçlü performansında etkili oldu.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, bu yıl Mayıs ayında Aborjinlerin kutsal alanları tahrip edildiğinden, eski CEO Jean-Sebastien Jacques istifa edecek ve 31 Mart 2021 tarihinde gruptan ayrılacak.