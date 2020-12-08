Rio Tinto kutsal alanların tahribatı nedeniyle para cezası ödeyebilir

Salı, 08 Aralık 2020 15:11:00 (GMT+3) | İstanbul

Reuters’a göre, Avustralya parlamentosunun Avustralya merkezli madenci Rio Tinto’nun Aborjinler'in kutsal alanlarında yarattığı tahribatla ilgili Çarşamba günü yayımlayacağı rapor sonucu madenci tazminat ya da para cezası ödemek zorunda kalabilir.

Herhangi bir tazminat, şirketin önümüzdeki yıllarda uygulayacağı maden genişletme planlarını geciktirerek küresel arz ve talep üzerinde bir etki yaratabilir.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, şirket bu yıl Mayıs ayında Juukan mağaralarını tahrip etti, grubun CEO’su Jean-Sebastien Jacques bu başarısızlık nedeniyle istifa edecek ancak 31 Mart 2021 tarihine kadar görevine devam edecek. Şirketin yeni CEO’sunu yakın zamanda açıklaması bekleniyor.