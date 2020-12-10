Rio Tinto Aborjinlere ait Juukan bölgesindeki maden faaliyetlerini durdurmak zorunda kalabilir

Perşembe, 10 Aralık 2020 17:10:58 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya parlamentosu, Aborjinler’in kutsal alanlarının tahribatıyla ilgili bir rapor yayımladı. Parlamento, Avustralya merkezli madenci Rio Tinto için beklendiği gibi bir tazminat tutarı belirlemedi, ancak şirkete, masrafları kendisi karşılamak üzere Juukan mağaralarındaki hasarı gidermesini tavsiye etti.

Raporda ayrıca, bu tür tahribatların yeniden yaşanmaması için büyük bir yasal reform yapılması gerektiğini belirtildi. Rapora göre, Batı Avustralya hükümeti, yeni mevzuat yürürlüğe girene kadar bölgedeki madencilik faaliyetlerini ertelemeli.

Rapor, Avustralya hükümetine, bölgenin geleneksel sahiplerinin mirasın korunmasıyla ilgili endişelerini dile getirmelerini veya miras mevzuatı kapsamındaki haklarını kullanmalarını kısıtlayan anlaşmalara ilişkin bir yasaklama çıkarmasını tavsiye etti. Ayrıca hükümetin, Aborjinler’in alanlarının korunmasına ilişkin daha katı yasalar uygulaması gerektiğini belirtti.

Rio Tinto, bu yılın Mayıs ayında, demir cevheri çıkarmaya çalışırken Aborjinler’in kutsal alanları Juukan mağaralarında bir tahribata neden olmuştu.