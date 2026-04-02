RINL’in ham çelik üretimi 2025-26 mali yılında %51 arttı

Hindistan devletine ait çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), 2025-26 mali yılında ham çelik üretiminin yıllık bazda %51 artışla 5,43 milyon mt seviyesine ulaştığını açıkladı.

Şirketin çelik satışları ise %27 artışla 4,42 milyon mt olarak gerçekleşti.

RINL, bu performans artışının operasyonel verimlilikteki iyileşme, kapasite kullanım oranındaki artış ve pazar erişiminin güçlenmesi sayesinde elde edildiğini, bunun da üretkenlik, maliyet kontrolü ve müşteri memnuniyetine odaklanmanın bir sonucu olduğunu belirtti.