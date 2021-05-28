Cuma, 28 Mayıs 2021 11:26:21 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin nihai mamul üretimi bu yılın Nisan ayında, aylık %23 düşüşle 7,01 milyon mt olurken, iç piyasadaki nihai mamul tüketiminin de aylık %26 düşerek 6,73 milyon mt’a gerilediği tahmin ediliyor.

Söz konusu ayda, ülkenin ham çelik üretimi, Mart ayına kıyasla %21 düşüşle 7,96 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yerel çelik üretim tesislerinin tıbbi sıvı oksijen üretimi 1-10 Mayıs tarihleri arasında %48 artışla 4.191 mt oldu.

Bakanlığın yayınladığı rapora göre, iç piyasada ve uluslararası piyasada arz-talebin artması nedeniyle parça cevher ve toz cevher fiyatları Nisan ayında sırasıyla ortalama %30 ve %17,4 artış gösterdi.

Nisan ayında, devlete bağlı Steel Authority of India Limited’in sıcak çelik üretimi 1,37 milyon mt, ham çelik üretimi 1,23 milyon mt ve nihai mamul üretimi ise 1,25 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Devlete bağlı madenci NMDC Limited, söz konusu ayda 3,13 milyon mt demir cevheri üretirken, 3,09 milyon mt demir cevheri satışı gerçekleştirdi.