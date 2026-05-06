Hindistan’ın ham çelik üretimi Nisan 2026’da %6 arttı, tüketim %8 yükseldi

Çarşamba, 06 Mayıs 2026 14:03:20 (GMT+3)   |   Kalküta

Çelik bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Hindistan’ın ham çelik üretiminin Nisan 2026’da yıllık %5,8 artışla 14,09 milyon mt seviyesine ulaştığı belirtildi.

Açıklamaya göre nihai mamul üretimi ise yıllık %3,4 artışla 13,05 milyon mt olarak tahmin edildi.

Nisan 2026’da nihai mamul tüketimi yaklaşık 12,99 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, altyapı ve imalat sektörlerinden gelen talebin desteğiyle yıllık %8 artış kaydedildi.

Öte yandan Hindistan’ın çelik ithalatı söz konusu ayda 0,68 milyon mt, ihracatı ise 0,47 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, sırasıyla yıllık %30,8 ve %24,9 artış görüldü.


