JSW Steel’in ham çelik üretimi 2025 yılının Ekim ayında %9 arttı

Hindistan merkezli JSW Steel tarafından yapılan açıklamaya göre şirket bu yılın Ekim ayında yıllık bazda %9 artışla 2,49 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Söz konusu ayda şirketin Hindistan biriminin ham çelik üretimi yıllık %10 artışla 2,41 milyon mt olurken, ABD’deki Ohio birimi yıllık bazda %1 artışla 83.000 mt ham çelik üretti.

JSW’nin Hindistan birimi, Vijayanagar’daki 3 No’lu yüksek fırının kapasiteyi 3 milyon mt’dan 4,5 milyon mt’a çıkarmak için yürütülen yenileme çalışmaları sebebiyle kapatılması sonucu Ekim ayında %83 kapasite kullanım oranıyla faaliyet gösterdi.

Söz konusu yüksek fırının 2026’nın Şubat ayında yeniden üretime girmesi bekleniyor.