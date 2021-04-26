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Hindistan’ın ham çelik üretimi Mart ayında %19 arttı

Pazartesi, 26 Nisan 2021 12:21:55 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Sektörden elde edilen verilere göre, bu yılın Mart ayında Hindistan’ın ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %19 artışla 9,7 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Mart ayında Hindistan’ın yerel çelik tüketiminin Şubat ayına kıyasla %6 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yıllık %41 artışla 8,47 milyon mt olduğu tahmin ediliyor. Bu durumun ardında, ihracatta gerçekleşen fiyatların yükselişini fırsat bilen çelik üreticilerinin denizaşırı sevkiyatlarında artışa gitmesi yatıyor.


Etiketler: ham çelik  hammaddeler  üretim  Hindistan  Hint Yarımadası  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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