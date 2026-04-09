Hindistan’ın ham çelik üretimi 2025-26 mali yılında %11 arttı, ihracat %36 yükseldi, ithalat %32 düştü

Perşembe, 09 Nisan 2026 09:21:14 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı’nın 9 Nisan tarihli açıklamasına göre ülkenin ham çelik üretimi 2025-26 mali yılında bir önceki mali yıla kıyasla %10,7 artışla 168,4 milyon mt seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde nihai mamul ihracatı %35,9 artışla 6,6 milyon mt olurken, ithalat %31,7 oranında geriledi. Bakanlık ithalata ilişkin toplam tonajı açıklamadı.

Yerel çelik tüketimi ise altyapı sektöründen gelen talebin desteğiyle %8 artışla 164 milyon mt seviyesine yükseldi.

2025-26 mali yılı itibarıyla Hindistan’ın toplam çelik üretim kapasitesinin yaklaşık 220 milyon mt seviyesinde olduğu bildirildi.


