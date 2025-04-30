NMDC Steel günlük üretim rekoru kırdı

Hindistan’da devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited’in bağlı kuruluşu NMDC Steel Limited (NSL), 26 Nisan tarihi itibarıyla hammadde elleçleme sistemi, kok fırını, yüksek fırını ve çelikhanesinde nominal kapasitesine ulaştığını duyurdu.

Hammadde elleçleme sistemi 23.307 mt ile şimdiye kadar kaydedilen en yüksek baz karışım üretimi gerçekleştirirken, yüksek fırınının günlük pik demir üretimi 11.034 mt seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte çelikhanenin ham çelik üretimi 9.342 mt ile rekor kırarken, sinter tesisi 12.886 mt sinter, ince slab döküm ünitesi 8.850 mt ham çelik ve sıcak şerit tesisi 8.673 mt sıcak rulo sac ile şimdiye kadar kaydedilen en yüksek günlük üretimini yaptı.