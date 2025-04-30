 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > NMDC...

NMDC Steel günlük üretim rekoru kırdı

Çarşamba, 30 Nisan 2025 14:54:50 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited’in bağlı kuruluşu NMDC Steel Limited (NSL), 26 Nisan tarihi itibarıyla hammadde elleçleme sistemi, kok fırını, yüksek fırını ve çelikhanesinde nominal kapasitesine ulaştığını duyurdu.

Hammadde elleçleme sistemi 23.307 mt ile şimdiye kadar kaydedilen en yüksek baz karışım üretimi gerçekleştirirken, yüksek fırınının günlük pik demir üretimi 11.034 mt seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte çelikhanenin ham çelik üretimi 9.342 mt ile rekor kırarken, sinter tesisi 12.886 mt sinter, ince slab döküm ünitesi 8.850 mt ham çelik ve sıcak şerit tesisi 8.673 mt sıcak rulo sac ile şimdiye kadar kaydedilen en yüksek günlük üretimini yaptı.


Etiketler: Pik Demir Sıcak Rulo Sac Ham Çelik Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi NMDC 

Benzer Haber ve Analizler

NMDC Limited Avustralya ve Endonezya’daki kömür varlıklarını mercek altına aldı

25 Nis | Çelik Haberler

NMDC Steel Limited günlük ham çelik üretim rekoru kırdı

16 Nis | Çelik Haberler

RINL faaliyetlerine devam etmek için NMDC’den demir cevheri temin edecek

28 Şub | Çelik Haberler

Hint NMDC Limited demir cevheri üretimini yıllık 100 milyon mt’a taşımaya hazırlanıyor

29 Oca | Çelik Haberler

Hint NMDC Limited Ekim’de yerel demir cevheri fiyatlarını ikinci defa artırdı

23 Eki | Hurda ve Hammadde

Hint NMDC Limited Ekim teslimatlı parça ve toz cevher fiyatlarını artırdı

01 Eki | Hurda ve Hammadde

Hint NMDC Steel’in sıcak rulo sac üretimi 1 milyon mt’a ulaştı

27 Ağu | Çelik Haberler

Hint NMDC Steel’in ham çelik üretimi 1 milyon mt’a ulaştı

16 Ağu | Çelik Haberler

Hint RINL 30.000 mt pik demir için ihracat ihalesi açtı

02 Tem | Hurda ve Hammadde

Hindistan seçimler sonrasında devlete bağlı üreticilerin birleştirilme seçeneğini yeniden değerlendirecek

28 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis