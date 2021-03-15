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RHI Magnesita’nın gelirleri ve vergi öncesi kârı 2020’de düştü

Pazartesi, 15 Mart 2021 10:42:47 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya merkezli Magnesita ve Avusturya merkezli RHI’dan oluşan küresel refrakter üreticisi RHI Magnesita, 2020 yılına yönelik zayıf sonuçlar açıkladı.

2020 yılında RHI Magnesita’nın net gelirleri yıllık %23 düşüşle 2,25 milyar € olurken, vergi öncesi kârı yıllık %79 düşüşle 42 milyon € seviyesinde yer aldı.

RHI Magnesita aynı trendin, 2020’de yıllık %22 düşüşle 1,58 milyar € gelir kaydeden çelik biriminde de görüldüğünü belirtti. 2020 yılında şirketin brüt kârı ise yıllık %20 düşüşle 371 milyon € seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: mali sonuçlar  Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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