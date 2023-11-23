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RHI Magnesita India kapasitesini artırmak için 40 milyon $ yatırım yapacak

Perşembe, 23 Kasım 2023 10:06:52 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Avusturya merkezli refrakter üreticisi RHI Magnesita’nın Hindistan’da yer alan bağlı kuruluşu RHI Magnesita India, teknolojilerini yenilemek ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla önümüzdeki iki yıllık süre zarfında yaklaşık 40 milyon $ yatırım yapacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, ekipmanların yenileneceği ve peletleme ile yeşil çelik üretimi gibi ileri teknolojilerin kullanıma alınacağı belirtildi.

%65 kapasiteyle faaliyet gösteren şirket, Hindistan’da pazar payının neredeyse üçte birini elinde tutuyor ve söz konusu yatırımlarla daha da büyümeye hazırlanıyor. Bağlı kuruluşları olan RHI Clasil, RHI India ve Orient Refractories’i birleştirdikten ve Dalmia-OCL ile Hi-Tech Chemicals’ı devraldıktan sonra RHI Magnesita India’nın ürün portföyünü önemli ölçüde genişlettiği belirtiliyor.

Şirket ayrıca üretim kapasitesini artırmanın yanında kapasite kullanım oranını robotik ve yapay zeka çözümleri aracılığıyla en az %10 yükseltmeyi de planlıyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım 

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