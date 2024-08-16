Hint BCCL kömür üretimini 2024-25 mali yılının sonuna kadar 45 milyon mt’a çıkarmayı hedefliyor

Hindistan’da devlete bağlı Coal India Limited’in (CIL) bağlı kuruluşu Bharat Coking Coal Limited (BCCL) tarafından yapılan açıklamada, 2024-25 mali yılının sonuna kadar koklaşabilir taş kömürü üretiminin yıllık %41 artışla 45 milyon mt seviyesine çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

BCCL Başkanı ve İdari Yöneticisi Samiran Dutta, koklaşabilir taş kömürü üretiminin 2030 yılına kadar 100 milyon mt seviyesine çıkarılmasının hedeflendiğini ve bu doğrultuda yeni bloklarda geliştirme çalışmaları yürütüldüğünü ifade etti.

Bununla birlikte şirketin varlıkları üzerinden kaynak elde edeceği ve kömür yıkama tesisleri kurulması için özel sektörün katılabileceği bir ihale açmayı planladığı aktarıldı.

Dutta, “Toplam kapasitesi yıllık yaklaşık 7,1 milyon mt seviyesinde yer alan dört kömür yıkama tesisinden kaynak elde edilecek. Özel sektör oyuncuları, kömür ihtiyaçlarını bizden karşılayacak ve biz de kiralık arazi sağlayacağız. Özel sektörün katılımıyla yıkanmış kömür üretimini artırmayı planlıyoruz. Ayrıca özel sektörler, kömür artıklarını termik enerji santrallerinde de kullanabilir. Başlıca çelik üreticilerinden şimdiden iyi dönüşler alıyoruz,” dedi.