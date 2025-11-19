ResponsibleSteel, CISA ve LESS düşük emisyonlu çelik için küresel standartlar belirliyor

ResponsibleSteel, Brezilya’nın Belém kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP30) kapsamında Çin Demir ve Çelik Birliği (CISA) ve Avrupa’nın LESS (Düşük Emisyonlu Çelik Standardı) girişimiyle iki önemli ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu. Küresel çelik üretiminin %60’ını temsil eden söz konusu kuruluşların imzaladığı anlaşmalar, küresel düzeyde karbon standartları oluşturulması yönünde atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Düşük emisyonlu çelik üretimi için ortak çerçeve

Anlaşmalar, ResponsibleSteel’in Uluslararası Üretim Standardı ile Çin’in karbon sınıflandırma ve düşük emisyonlu çelik tanımlama sistemi olan C2F çelik çerçevesi ve Avrupa’nın LESS girişimini birleştiriyor. Sera gazı ölçümü, raporlama ve sınıflandırma sistemlerinin uyumlu hale getirilmesiyle dünyanın farklı bölgelerinde üretilen çeliğin karbon ayak izini aynı yöntemle ölçmek ve karşılaştırmak mümkün oluyor. Böylece “düşük emisyonlu çelik” için ortak ve net bir tanım oluşturuluyor.

Öte yandan ürünlerin karbon ayak izi karşılaştırmaya uygun hâle getirilerek, şeffaflık artırılarak ve satın alma ile yatırım kararları için daha tutarlı bir zemin oluşturularak yeşil çelik ticareti destekleniyor. Böylelikle küresel sera gazı emisyonlarının %7-9’unu oluşturan çelik sektörünün uzun süredir ihtiyaç duyduğu standartlar sağlanmış oluyor.

Hurda kullanımına göre hesaplama

Anlaşmaların en önemli noktalarından biri G7 ülkeleri ve birçok uluslararası kuruluş tarafından tanınan hurda değişkeni yönteminin kabul görmesi oldu. Bu yöntem, çelik üretiminde kullanılan hurda oranına göre emisyon hesaplaması yapan küresel ölçekte kabul görmüş bir karbon muhasebe yöntemi olarak biliniyor. Aynı zamanda sınırlı hurda arzı için rekabeti önlüyor, tüm çelik üretim yöntemlerinin karbonsuzlaşmasını teşvik ediyor, küresel ticaret kurallarına uygun teknoloji nötr çözümleri destekliyor ve gereksiz ticaret engelleri oluşturulmasını azaltmaya yardımcı oluyor.