Kazuo Mike Fujisawa: Yüksek faiz oranlarının baskısına rağmen 2025 için küresel ekonomik görünüm temkinli iyimser

3 Aralık Salı günü İstanbul'da gerçekleşen 19. SteelOrbis Çelik Konferansı - "Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar"'da konuşan Japonya merkezli JFE Steel Corporation’ın Küresel İş Geliştirme Müdürü Kazuo Mike Fujisawa, küresel ekonomik büyüme görünümü, önümüzdeki yıla ilişkin çelik talebi beklentileri ve küresel piyasanın odağı olan yeşil dönüşüm hakkında konuştu.

Sunumuna küresel ekonomik görünüm ile başlayan Fujisawa, küresel ekonominin enflasyon karşısında artırılan faiz oranlarının baskısı altında kaldığını belirtti. Yüksek faiz oranları ve jeopolitik sıkıntıların etkilerine rağmen küresel ekonomi büyümeye devam ediyor. Ancak küresel ekonomi, 2021 yılında kaydedilen %6,6’ya kıyasla 2024 ve 2025 yıllarında %3,2 oranında büyüyecek. Öte yandan ekonomistler, finansman koşullarının gevşemesi, gecikmiş talep ve büyük ekonomilerde görülen reel gelirdeki artışlarla 2025 yılında olası bir toparlanma konusunda temkinli iyimser bir görüşe sahip.

Çelik talebi tarafına bakıldığında, küresel çelik talebinin 2024 yılında %0,9 düşmesi ve 2025 yılında %1,2 toparlanması tahmin edilirken, 2025 yılında çelik talebindeki en yüksek artışın %8,5 ile Hindistan'da kaydedilmesi bekleniyor. 2025 yılında Türkiye’nin 35,5 milyon mt ile küresel çelik kullanıcıları arasında 7. sırada yer alması beklenirken, Çin'in zayıf gayrimenkul piyasası nedeniyle 2020'ye kıyasla yaklaşık 150.000 mt düşüş kaydetmesi tahmin edilse de ülkenin söz konusu yılda en fazla çelik tüketen ülke olmaya devam edeceği öngörülüyor. Fujisawa, Çin ile ilgili olarak, hükümetin açıkladığı teşvik önlemlerinin ekonomiyi ve çelik talebini canlandırmak için yeterli gelmediğini belirtti. Japonya’daki görünür çelik kullanımının 2023 yılında kaydedilen 53,3 milyon mt'a kıyasla 2024 yılında 52,2 milyon mt’a gerilemesi ve 2025 yılında 53,1 milyon mt'a yükselmesi bekleniyor.

Japonya’dan bahsederken Fujisawa, yeşil dönüşümün ve karbon nötrlüğe ulaşmanın ülkenin iki başlıca odak noktası olduğunu ifade etti. Japon şirketlerin AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması karşısında çelik ticaret birlikleriyle stratejiler üzerine çalıştığını, ancak ülkenin kendi mekanizmasını uygulamak için ciddi bir plan bulunmadığını dile getirdi. Fujisawa, karbonsuzlaştırmanın "uzun ve engebeli bir yolculuk” olduğunu belirterek hükümetin özellikle JFE Steel gibi özel şirketler adına çelik şirketlerini karbonsuzlaştırma yolculuklarında desteklemesini talep ederek sözlerini bitirdi.