IEEFA: Karbon yakalama teknolojisi karbonsuzlaşmada önemli bir rol oynamayacak

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Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA), çelik üretiminde karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojisinin performansına ilişkin yürüttüğü çalışmanın sonuçlarını açıkladı.

IEEFA, 50 yılı aşkın süredir kullanımda olmasına rağmen pek çok sektörde vadedilen sonuçları vermemesi sebebiyle karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojisinin, fosil yakıt bazlı çelik üretiminde kullanılmasının yeşil çelik gereksinimlerini karşılayamayacağı yönünde ciddi endişeler olduğunu ifade etti. Kullanıma alınan her karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojisinin özgün olmasının, teknolojik ilerleme ve maliyet azaltma seçeneklerini sınırlandırdığını aktardı. Enstitü, karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojisinin nakliye ve depolama esnasında sızıntıya sebep olma riskinin yüksek olduğunu, dolayısıyla devamlı olarak gözetim gerektirdiğini belirtti. Bu teknolojiyi kullanarak karbon salımını sıfırlamanın, özellikle yüksek fırınlarda karbondioksit konsantrasyonunun düşük olması sebebiyle zorluklar yarattığını dile getirdi. Bununla birlikte IEEFA, ticari ölçekte karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojisi kullanımında neredeyse hiç ilerleme katedilmediğini ve çelik sektöründe karbon yakalama maliyetinin, karbondioksit konsantrasyonu yüksek olan diğer sektörlere kıyasla daha fazla olduğunu vurguladı.

Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) tahminleri, geçtiğimiz yıl karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojisinin 2050 yılına kadar çelik üretimindeki payının 2021 yılında kaydedilen %53’e kıyasla %37’ye düştüğünü ancak hidrojen bazlı teknolojilerin payının ise 2021 yılında kaydedilen %29’a kıyasla %44’e yükseldiğini gösterdi. Bu bilgiden yola çıkan enstitü, mevcut kapasitesinin küresel emisyonların yalnızca %0,1’ini yakaladığını göz önünde bulundurarak söz konusu teknolojinin çelik üretiminin karbonsuzlaşmasındaki payının, IEA’nın gelecek tahminlerinde daha da azalmasını beklediğini ifade etti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere IEEFA, doğrudan indirgenmiş demir ve elektrik ark ocağı teknolojilerinin çelik sektörünü karbonsuzlaştırma çalışmalarında karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojisini çoktan geçtiğini söylemişti.