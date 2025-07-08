Ramkrisha Forgings dövme çelik tekerlek tesisinin inşasına başladı

Hint Ramkrisha Forgings Limited (RFL), Chennai’de yaklaşık 233 milyon $ yatırımla hayata geçireceği dövme çelik tekerlek tesisinin inşasına başladığını duyurdu.

Nihai kapasitesi yıllık 288.000 adet seviyesinde yer alacak olan tesis, 2026-27 mali yılında devreye alınacak ilk etabında 40.000 adet üretim yapacak ve üretim 2027-28 mali yılına kadar 100.000 adede çıkarılacak.

RFL, ulusal demir yolu işletmecisi Indian Railways ile dövme çelik tekerlek üretimi ve tedariki için anlaşma imzalayan Titagarh Rail Systems (TRS) ile ortaklık kurmuştu. RFL’in TRS’te %51 hissesi bulunuyor.

Şirket, karbon çelik, alaşımlı çelik, mikro alaşımlı çelik ve paslanmaz çelikten kapalı kalıp dövme parçaların üretimini yapıyor.