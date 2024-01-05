Radius Recyling 2023-24 mali yılının ilk çeyreğinde net zarar elde etti

Cuma, 05 Ocak 2024 12:16:29 (GMT+3) | İstanbul

Daha önce Schnitzer Steel Industries olarak bilinen ABD merkezli çelik üretim ve hurda metal geri dönüşüm şirketi Radius Recycling 2023-24 mali yılının 30 Kasım tarihinde sona eren birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket bir önce çeyrekte kaydedilen 26 milyar $ ve geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 18 milyon $ net zarara kıyasla 18 milyon $ net zarar elde etti. Birinci çeyrekte şirketin geliri çeyreklik bazda %6,3 düşüş ve yıllık %12,4 artışla 673 milyon $ olurken, düzenlenmiş AVFÖK’ü 1 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Yine aynı çeyrekte Radius Recycling’in nihai mamul satışları çeyreklik bazda %15,1 düşüş ve yıllık %9,3 artışla 117.028 mt seviyesinde yer aldı. Açıklamaya göre geri dönüştürülmüş metal piyasasının koşulları ABD’deki imalat faaliyetinin azalması ve Çin’deki ekonomik yavaşlamanın Asya piyasasına etkisi nedeniyle söz konusu çeyrekte zorlayıcı olmaya devam etti.