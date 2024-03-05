Prof. Roland Döhrn: Çelik sektörü için ekonomik koşullar halen zorlu

Salı, 05 Mart 2024 17:12:22 (GMT+3) | Brescia

5 Mart Salı günü İstanbul Marriott Hotel Asia’da SteelOrbis iş birliğiyle ve yaklaşık 300 katılımcıyla gerçekleşen Eurometal Çelik Günü & YİSAD Yassı Çelik Konferansı’nda konuşan Duisburg-Essen Üniversitesi’nde Bağımsız Araştırmacı Profesör Roland Döhrn, Avrupa ekonomisi ve çelik sektörü trendleri hakkındaki değerlendirmelerini paylaştı.

Makroekonomik ortam

Profesör, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmesinde ekonomik büyümenin uzun vadeli ortalamaların altında kaldığını ve kırılganlığın devam ettiğini ifade etti. Özellikle hizmetlerin ülke içinden alınması, artan ticari kısıtlamalar ve yükselen sevkiyat maliyetleri gibi faktörlerden dolayı küresel ticarette ciddi bir düşüş yaşandı. Döhrn’e göre birçok ülkede enflasyon halen hedeflenenin üzerinde seyrediyor ve 2024 enflasyon tahmini sürekli yukarı yönlü güncelleniyor.

ABD ekonomisinde beklenenden daha güçlü bir performans ve istihdamda güçlü bir artış görülmesi sayesinde şu sıralar daha iyimser bir hava hâkim. Fakat Prof. Döhrn’e göre Çin’de gayrimenkul sektöründeki sorunlar ve demografik endişeler sebebiyle zorlu koşullar sürüyor. Ayrıca Çin’in başlıca ticaret ortaklarının başka pazarlara yönelmesi teknolojik açıdan yaptığı iyileştirmelerden yeterince fayda sağlayamamasına neden oluyor.

Roland Döhrn, “Jeopolitik riskler küresel ekonomik sürdürülebilirlik üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor fakat yine de bazı sürprizler (Rusya-Ukrayna savaşı gibi) olabilir,” dedi. Araştırmacıya göre Avrupa Birliği içinde ılımlı bir ekonomik büyüme ve yavaş bir toparlanma bekleniyor. Bölgedeki çoğu ülkede gayrisafi milli hasılanın bir süre düşüş göstermesinin ardından hafif bir artış kaydedeceği düşünülüyor. Fakat para politikası ve ekonomi tahminleri konusunda yaygın bir belirsizlik var. Bu yüzden 2024 yılına dair tahminler aşağı yönlü revize edildi ve şu anda Avrupa Komisyonu profesyonel tahminlerden daha iyimser bir tablo çiziyor.

Öte yandan Avro bölgesi, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonla mücadele amacıyla çok sayıda faiz artırımına girmesinden oldukça olumsuz etkilendi. Bunun sonucunda borçlanma maliyetleri arttı ve bu da konut fiyatlarının düşmesine, iflasların artmasına yol açtı. İspanya için gayrisafi milli hasıla tahminleri olumlu yönde revize edilirken; İtalya, Fransa ve Almanya için negatif bir revizyon yapıldığı gözleniyor.

Roland Döhrn'e göre mevcut ekonomik ortamda enflasyon kritik bir sorun teşkil etmeyi sürdürüyor. Bazı iyileşme sinyallerine rağmen enflasyon halen yüksek seviyelerde. Daha yüksek maaşlar ödemek zorunda kalınmasına neden olan bu durum ekonomik ve sosyal dinamikleri olumsuz etkileyebilir.

Çelik talebi ve çelik piyasası

AB’de çelik tüketen sektörlerdeki üretim şimdiye kadar sadece ılımlı bir düşüş göstermiş olsa da son trendler geleceğe yönelik pek umut verici gözükmüyor. Çelik sektörüne yönelik ekonomik resimdeki zorlukların devam etmesi bekleniyor. 2024’ün ilk çeyreğinde kötüleşmenin devam edeceği, özellikle de inşaat sektöründen gelen çelik talebinin daralacağı düşünülüyor.

Roland Döhrn, küresel çelik piyasasının 2024 yılına özellikle Çin’de üretimde düşüş görerek başladığını, diğer bölgelerde ise çok yüksek olmayan artışlar görüldüğüne dikkat çekti. AB’de ham çelik üretiminde aşağı yönlü bir trend gözlenirken ithalatın istikrarlı olmadığını ve üst üste ikinci yıl görünür çelik tüketiminde düşüş kaydedildiğini ifade etti. EUROFER’in nispeten iyimser bir beklenti içinde olduğu, çelik tüketiminde toparlanma öngörüldüğünün altını çizen Döhrn, çelik üretimi ve görünür tüketimdeki artışlar arasında görülen farkın stok hareketlerinden kaynaklandığı yorumlansa da bunun arkasında daha farklı sebepler de olduğunu belirtti.

Çelik sektörünün karşılaştığı zorluklardan biri de çelik tüketimindeki düşüş. Döhrn, bunun, enerji tasarrufu sağlayan teknolojilerdeki gelişmeler ve çelik tüketicilerinin değişen üretim şekilleri gibi çeşitli sebepleri olduğunu ifade etti. Döhrn, “Bu düşüşün sebepleri hala net değil ancak mevcut ekonomik şartların öne çıktığını söyleyebiliriz,” şeklinde konuştu.