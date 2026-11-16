31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen “İklim Kulübü ile Sanayi Dönüşümünün Hızlandırılması” oturumunda, düşük emisyonlu çelik piyasalarının geliştirilmesi, karbon hesaplama yöntemlerinin uyumlaştırılması ve sanayinin karbonsuzlaşma yatırımlarının hızlandırılması ele alındı. Konuşmacılar, teknolojik yatırımların yanı sıra öngörülebilir talep, uygun finansman ve doğrulanmış emisyon verilerine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Açılış konuşmacılarından Almanya Federal Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı Parlamenter Devlet Sekreteri Rita Schwarzelühr-Sutter, ülkelerin farklı hesaplama yöntemleri kullanmasının birden fazla pazarda faaliyet gösteren şirketlerin raporlama süreçlerini zorlaştırdığını belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ise Antalya Mutabakatı'nın finansmana erişim ve proje geliştirme, sıfıra yakın ve düşük emisyonlu sanayi ürünleri için pazar oluşturma, karbon fiyatlandırmasında iş birliği ve karbon kaçağı riskinin azaltılmasına odaklandığını söyledi. COP30'da açıklanan sıfıra yakın ve düşük emisyonlu çelik ve çimento piyasalarını büyütme taahhüdüne ilişkin ilk ilerleme raporunun yayımlandığını aktardı. İklim Kulübü'nün 2027'de hangi çelik ve çimento ürünlerinin sıfıra yakın emisyonlu kabul edileceğine ilişkin ortak anlayış geliştirmeyi hedeflediğini, bu ürünlerin pazar paylarını artırmaya yönelik ortak bir hedefin de değerlendirileceğini ifade etti. Ayrıca Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile hazırlanan, ülkelerin öncülüğündeki sanayi yatırım platformlarına ilişkin rehberin yatırımların koordinasyonunu destekleyeceğini söyledi.

Türkiye'nin hurda bazlı çelik üretimi ve SKDM metodolojisi ele alındı

Michael Apicelli'nin moderatörlüğündeki panelde konuşan Kardemir Çelik Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, Türkiye'nin elektrik ark ocakları ve geri dönüştürülmüş hurda ağırlıklı üretim yapısının geleneksel yüksek fırın üretimine kıyasla önemli bir emisyon avantajı sağladığına dikkat çekti. Sanayi Hızlandırıcı Yasa ve “Made in Europe” kriterleri tartışılırken Türkiye'nin düşük emisyonlu çelik üretiminin bu çerçevede tanınması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Avrupa sanayisiyle güçlü entegrasyonuna dikkat çekerek ortak tedarik zincirlerinin parçalanmaması çağrısında bulundu. Kardemir Çelik'in emisyon azaltım çalışmalarında güneş ve rüzgâr yatırımları, baca gazı hatlarında atık ısı geri kazanımı ve sürekli verimlilik önlemlerinin öncelikli olduğunu aktaran Bakırel, uluslararası iş birliğinin teknoloji transferi, finansmana erişim ve ortak standartlarla somut sonuç üretmesi gerektiğini vurguladı.

Bakırel, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) gibi mekanizmalardaki varsayılan değerlerin ulusal üretim yöntemlerini ve tesislerin gerçek performansını yeterince yansıtıp yansıtmadığının önemli bir konu olduğunu belirtti. Hurda bazlı elektrik ark ocaklı üreticilerin yüksek fırın ağırlıklı üretim bölgeleriyle genel ölçütler üzerinden değerlendirilmesinin düşük emisyonlu üreticilerin rekabet avantajını zayıflattığını savunarak doğrulanmış, ürüne özgü ve bağımsız denetimden geçmiş emisyon verilerinin kullanılmasını istedi. Aynı zamanda mevcut SKDM çerçevesinin uluslararası deniz taşımacılığı ve yük taşımacılığı emisyonlarını kapsamadığını belirterek gelecekteki karbon hesaplamalarında pazara teslimata kadar oluşan emisyonların dikkate alınmasını önerdi. Türkiye'nin Avrupa'ya yakınlığının lojistik emisyonlar açısından avantaj sağladığını söyledi. Düşük emisyonlu üreticilerin yeşil üretimin ilave maliyetini tek başına üstlenmemesi gerektiğini vurgulayan Bakırel, kamu ve büyük şirket alımlarında gömülü karbon performansına ağırlık verilmesi önerisinde bulundu. Çelik tüketen sektörlere yönelik teşvikler sağlanması, uzun vadeli alım anlaşmaları yapılması, yeşil ürünlere fiyat farkı uygulanması, uyumlu çevresel ürün beyanları ile ürün karbon ayak izi yöntemlerinin uyumlu hale getirilmesi ve uygun koşullu finansman sunulması çağrısında bulundu.

Thyssenkrupp nihai yatırım kararlarına ulaşılmasının önemini vurguladı

Thyssenkrupp Decarbon Technologies Küresel Kamu İlişkileri Başkanı Martin Eckert, teknik açıdan uygulanabilir projelerin finansman sağlanabilecek yatırımlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Grup şirketlerinin dünya genelinde çok sayıda ön mühendislik çalışması yürüttüğünü ancak müşterilerin nihai yatırım kararına geçmekte zorlandığını belirtti. Hidrojen üreticilerinin müşteriye, çelik üreticilerinin ise uygun maliyetli hidrojene ihtiyaç duyduğunu ifade eden Eckert, değer zinciri boyunca yatırım kararlarının uyumlu hale getirilmesini istedi. Duisburg'daki doğrudan indirgenmiş demir (DRI) yatırımını örnek göstererek yaklaşık 3 milyar € tutarındaki projede 2 milyar € kamu desteğine rağmen şirketin yaklaşık 1 milyar € yatırım üstlendiğini aktardı.

Eckert, AB İnovasyon Fonu'nu, karbon fark sözleşmelerini ve kamu alımlarını maliyetlerde ve talepte öngörülebilirliği artıracak araçlar olarak sıraladı. Kamu desteğinin şirketlerin yatırım ve ölçülebilir emisyon azaltım taahhütleriyle birlikte ilerlemesi gerektiğini dile getirdi. Avrupa Komisyonu İklim Eylemi Genel Müdürlüğü (DG CLIMA) İdari Yöneticisi Daniel Waterschoot, kamu alımları ve zorunlu kullanım şartlarıyla oluşturulan talebin, karbon fiyatlandırmasının yanı sıra yatırımlar için öngörülebilirlik sağlayabileceğinin altını çizdi. Uganda temsilcisi Caroline Aguti ise çelik dahil olmak üzere sanayi sektörleri için uygun fiyatlı temiz enerjinin, teknolojiye erişimin ve risk paylaşım mekanizmalarının önemine dikkat çekti.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkan Yardımcısı Mary Warlick, kapanış konuşmasında İklim Kulübü üyesi ülkelerde açıklanan ve sıfıra yakın emisyonla üretim yapabilecek projelerin yaklaşık 60 milyon mt çelik ve 45 milyon mt çimento arzı sağlayabileceğini belirtti. Ancak alım taahhütlerinin bu seviyelerin oldukça altında kaldığını ifade etti. Açıklanan projelerde nihai yatırım kararlarının alınabilmesi için talebin güvence altına alınması gerektiğini vurguladı. Sıfıra yakın emisyonlu çelik ve çimento üretimine yönelik küresel yatırımların önümüzdeki 10 yılda toplam 500 milyar $'ı aşan bir pazar fırsatı sunduğunu da sözlerine ekledi.