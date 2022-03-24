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Primetals Voestalpine’in sürekli tandem hattını asitleme tandem hattına dönüştürecek

Perşembe, 24 Mart 2022 12:11:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine’in çelik birimi Voestalpine Stahl GmbH’in Linz tesisindeki sürekli tandem hattını asitleme tandem hattına dönüştüreceğini açıkladı.

Yıllık yaklaşık 1,9 milyon mt üretim kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanan tesisin 2023 yılının sonunda devreye alınması planlanıyor.

3 No’lu soğuk haddehanedeki yeni asitleme tandem hattı otomotiv, beyaz eşya ve inşaat sektörleri için yüksek mukavemetli ve ultra yüksek mukavemetli ürünlerin kalitesini artıracak.

Yeni asitleme tandem hattı maksimum 1.770 mm genişlik ve 1,5- 6 mm kalınlığa sahip şeritleri işliyor. Nihai kalınlık 0,5-3 mm arasında olabilir.


Etiketler: Avusturya  Avrupa Birliği  çelik üretimi 

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